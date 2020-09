Xiaomi lance le POCO X3 NFC, avec un écran à 120 Hz et une énorme batterie

Après avoir lancé une myriade de smartphones Redmi au cours des six derniers mois, POCO a sorti son premier smartphone original hier. Le POCO X3 est le successeur du POCO X2, et il est le premier smartphone au monde à être alimenté par le processeur Snapdragon 732 G. Il comprend un écran à 120 Hz, un réseau de quatre caméras à l’arrière, dont un capteur principal de 64 mégapixels et une énorme batterie à charge rapide pour compléter l’ensemble des caractéristiques.

Le prix du POCO X3 a été fixé à 229 euros pour la variante 6 Go et 64 Go de stockage, mais vous pouvez l’obtenir pour 199 euros le 10 septembre uniquement, date de sa disponibilité. La variante haut de gamme avec 6 Go et 128 Go est vendue au prix de 269 euros et sera vendue au prix de 249 euros également le 10 septembre.

Le smartphone sera disponible en deux coloris : Shadow Grey et Cobalt Blue. Il sera mis en vente à partir de demain dans certaines régions du monde.

Le POCO X3 se caractérise par une bande centrale inspirée des pistes de course, qui court également le long de l’énorme module de la caméra inspirée des reflex numériques. L’entreprise a adopté un nouveau design de caméra et a apposé un énorme logo POCO irisé dans le bas pour faire ressortir l’appareil. Vous disposez également d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, qui sert également de bouton d’alimentation.

Une grosse fréquence de rafraîchissement

Le POCO X3 comprend un écran LCD IPS de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse tactile de 240 Hz. Il est également doté d’une fonction de changement dynamique qui permet de passer automatiquement entre 50, 60, 90 et 120 Hz, selon les besoins, pour économiser la batterie. L’écran présente également un format 20:9, et une découpe pour loger la caméra de 20 mégapixels.

Le processeur Snapdragon 732G récemment annoncé est ce qui donne toute la puissance au smartphone. Vous trouverez également 6 Go de mémoire vive LPDDR4x et jusqu’à 256 Go de stockage intégré UFS 2.1, extensible jusqu’à 256 Go par une carte micro SD. Le POCO X3 fonctionne avec la surcouche MIUI 12 basée sur Android 10, avec le lanceur POCO sur le dessus. Cela en fait également le premier téléphone POCO à être équipé de la nouvelle surcouche MIUI.

Le POCO X3 est également équipé de la nouvelle technologie LiquidCool 1.0 Plus de la société. Cela signifie que l’appareil comprend désormais un caloduc en cuivre 70 % plus grand et du graphite pour abaisser la température jusqu’à 6 degrés Celsius.

Focus sur la photo

L’énorme système à quatre caméras à l’arrière est piloté par un capteur principal de 64 mégapixels, le Sony IMX682. Il est associé à une caméra ultra-large de 13 mégapixels avec un angle de vision de 119 degrés, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. La configuration de la caméra prend en charge le mode « Pro », les nouveaux filtres de nuit, et bien plus encore.

Tout comme les autres smartphones de Xiaomi à petit budget, le POCO X3 est également équipé d’une énorme batterie de 5 160 mAh avec une capacité de charge rapide de 33 W. Cela signifie que vous pourrez recharger complètement cet appareil en 65 minutes environ.

Le POCO X3 comprend également un port USB Type-C, une prise casque de 3,5 mm, le Bluetooth 5.0 et la prise en charge du Wi-Fi 802.11 ax (wi-Fi 6). N’oublions pas la présence du NFC, qui est aussi dans le nom (POCO X3 NFC), pour permettre le tap-to-pay sur cet appareil. Il est également livré avec des haut-parleurs stéréo doubles et une protection IP53 contre les éclaboussures.