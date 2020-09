Les Chrome Apps seront toujours fonctionnelles jusqu’en juin 2021

Google avait une grande vision pour Chrome, une vision qui incluait de traiter les applications Web comme des applications de premier ordre, une vision qui a presque vu sa réalisation dans Chrome OS. Cependant, les applications Chrome n’ont pas réussi à s’imposer, et ont finalement été rendues superflues par les Progressive Web Apps ou PWA, plus aptes à la navigation et plus standardisées.

Cela dit, les Chrome Apps ont rassemblé de vrais croyants et utilisateurs, en particulier parmi ses entreprises clientes, ce qui a poussé Google à repousser ses plans antérieurs de mettre fin aux Chrome Apps jusqu’en juin de l’année prochaine.

L’idée des Chrome Apps était nouvelle et excitante à une époque où les applications Web étaient encore en constante évolution. Cependant, de nos jours, elles sont devenues une plateforme avec laquelle il faut compter et, elles se sont développées pour éclipser Chrome. PWA est le nom en vogue de nos jours et Google a décidé de concentrer ses ressources sur ces derniers au détriment de sa propre plateforme Chrome Apps.

C’est plus facile à dire qu’à faire, car Google a poussé les Chrome Apps aux utilisateurs, aux développeurs et surtout aux entreprises. Elle avait auparavant décidé de mettre fin à la prise en charge des Chrome Apps sous Windows, Mac et Linux d’ici décembre de cette année, tant pour les utilisateurs traditionnels que pour les entreprises clientes.

Cette décision n’a peut-être pas plu à ces derniers et Google prolonge maintenant la durée de vie des Chrome Apps.

On en parlera plus en juin 2022

Elle a déjà cessé d’accepter de nouvelles Chrome Apps dans sa boutique Chrome en mars dernier, mais les Chrome Apps sur Windows, Mac et Linux ne seront plus prises en charge à partir de juin 2021, au lieu de juin 2020 comme prévu précédemment. Les entreprises clientes ainsi que les utilisateurs de Chrome OS continueront à bénéficier de la prise en charge des Chrome Apps jusqu’en juin 2022.

Ce qui n’a pas changé, c’est cette dernière date, à laquelle les Chrome Apps ne seront plus du tout prises en charge sur son dernier bastion, Chrome OS, mettant ainsi fin à la prise en charge sur toutes les plateformes, grand public et entreprise. Les Chrome Apps pourront encore fonctionner au-delà de cette date, mais elles ne recevront plus de mises à jour. Google rassure également les utilisateurs de Chrome sur le fait que les extensions continueront d’être une chose en tant que plateforme complètement différente et distincte, exclusive au navigateur Web.

En fait, la création d’une extension est l’une des options que Google recommande comme alternative pour les développeurs qui doivent maintenant abandonner les Chrome Apps mais qui veulent toujours offrir des fonctionnalités analogues dans le navigateur Chrome.