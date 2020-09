Le retard de lancement de l’iPhone 12 est désormais confirmé

Apple lance généralement ses nouvelles générations d’iPhone en septembre, mais l’iPhone 12 pourrait en fait être repoussé à octobre, les ventes devant débuter plus tard dans le mois ou début novembre.

Et si le géant de la technologie basé à Cupertino est resté très discret sur l’ensemble de la question, ne laissant que de subtils indices sur la possibilité d’un report, il y a de plus en plus de preuves que c’est bien ce qui est prévu pour l’iPhone 12.

Un partenaire clé dans le domaine des puces qui fait fortune chaque année en travaillant avec Apple, Broadcom, a laissé entendre qu’une augmentation des livraisons devrait maintenant avoir lieu au cours du dernier trimestre de l’année, plus tard que d’habitude, selon un rapport de Reuters.

Bien que la société n’ait pas spécifiquement nommé Apple ou l’iPhone, il est assez clair que Broadcom fait référence au géant à la pomme croquée et au retard que la nouvelle génération d’iPhone 12 est susceptible d’enregistrer.

Des personnes connaissant bien le sujet ont déclaré qu’Apple prévoit d’annoncer les nouveaux iPhone lors d’un événement en octobre, tandis que les premières livraisons devraient avoir lieu plus tard dans le mois, voire en novembre.

Quatre iPhone à venir cette année

Tout cela est dû à la crise sanitaire mondiale qui a chamboulé les plans d’Apple et les premières phases de planification, les principaux fournisseurs ayant dû fermer certaines usines et garder leur personnel à la maison en raison des fermetures locales. Alors que certains analystes ont suggéré qu’Apple pourrait éventuellement être en mesure de faire face à cette lutte, il semble que ce ne soit pas le cas, et les appareils devraient donc voir le jour plus tard que d’habitude.

Apple elle-même essaie de rester discrète sur toute la question, et il n’y a donc aucune confirmation que l’iPhone 12 sera opérationnel en octobre ou novembre. Pour l’instant, ce que nous savons, c’est que l’iPhone 12 sera disponible à l’automne et c’est à peu près tout.