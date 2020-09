Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G : date de lancement et prix révélés

Google a officiellement annoncé le lancement de ses prochains Pixels 5G, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5, à l’automne 2020. Depuis, nous avons constaté une myriade de fuites concernant l’ensemble de la fiche technique et la conception des deux appareils. Cependant, en fin de semaine dernière une image suggère que le lancement du Pixel 5 et du Pixel 4a 5a est proche.

Comme le montre l’image ci-dessous, Vodafone Allemagne répertorie les Pixel 5 et Pixel 4a 5G dans sa base de données interne. L’image montre la date de lancement prévue du prochain produit phare 5G de Google. Si l’on s’en tient à cette image, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 seront dévoilés le 25 septembre, c’est-à-dire dans le courant du mois. C’est plus tôt que la date habituelle d’annonce en octobre.

Vous pouvez également voir que les deux appareils seront disponibles dans la gamme de couleurs « Just Black », comme le montre le teaser officiel de Google. Le châssis du Pixel 4a 5G est en plastique, tandis que le Pixel 5 a une finition métallique.

La publication fait également état du prix prévu des deux smartphones. Elle indique que le Pixel 5 sera vendu au prix de 629 euros. C’est seulement 100 euros de moins que le Pixel 4, le produit phare de l’année dernière, ce qui reste élevé si l’on compare avec le fait que le Pixel 5 n’est pas équipé de la technologie de reconnaissance faciale et d’un capteur d’empreintes digitales capacitif.

Le Pixel 4a 5G, en revanche, coûterait environ 487 euros. Il coûtera près de 150 euros de plus que le Pixel 4a, qui arrive en France en octobre. Les Pixel 4a 5G et Pixel 5 sont attendus dans le pays, mais reste à connaître la date exacte de leur disponibilité.

Pas du haut de gamme

Bien que le Pixel 4a 5G soit un frère aîné du Pixel 4a, il devrait être analogue au Pixel 5, le vaisseau amiral, en matière de conception et de spécifications internes. Les deux smartphones seront alimentés par le chipset Snapdragon 765G, offrant une connectivité 5G et jusqu’à 6 Go de RAM.

Le Pixel 5 comprendra un écran OLED de 6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que le Pixel 4a 5G aura un écran OLED légèrement plus grand – moins le taux de rafraîchissement plus élevé. Les deux appareils devraient être équipés d’un capteur photo principal de 12 mégapixels et d’un capteur ultra-large au lieu du téléobjectif que l’on trouvait à bord de son prédécesseur. La caméra frontale autonome sera logée dans une découpe en haut à gauche.