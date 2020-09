Le Galaxy Z Fold S pourrait concurrencer le Surface Duo à prix abordable

Si vous dépensez beaucoup d’argent en recherche et développement, vous voudrez un retour sur cet investissement. Il n’est donc peut-être pas surprenant que Samsung explore la possibilité d’un autre smartphone pliable, à côté du Galaxy Z Fold 2 et du Galaxy Z Flip 5 G.

Bien qu’ils soient fondamentalement différents les uns des autres, beaucoup ont comparé le Galaxy Z Fold 2 de Samsung et le Surface Duo de Microsoft dans leur approche du rêve du smartphone pliable. Techniquement, il n’est pas vraiment pliable dans le sens où il possède un écran pliable, mais le Surface Duo offre certains avantages dont le Galaxy Z Fold 2 ne peut que rêver, notamment l’utilisation d’un seul écran pour les modes « tablette » et « téléphone ». Samsung pourrait toutefois en faire baver à Microsoft si cette rumeur du Galaxy Z Fold S est réellement fondée.

Le Surface Duo possède une charnière à 360 degrés qui permet à l’appareil de se plier en plus de formes que le Galaxy Z Fold 2, au prix d’une inévitable rupture au milieu. En revanche, le Galaxy Z Fold 2 possède un écran unique et ininterrompu, mais ne peut se plier que de zéro à 180 degrés environ en raison des limites des écrans OLED flexibles.

Une nouvelle rumeur parle d’un nouveau smartphone pliable de Samsung qui surmonte enfin cette limitation. Appelé provisoirement le Galaxy Z Flip 2, l’appareil serait censé pouvoir se replier vers l’intérieur comme un Galaxy Z Fold 2 normal ainsi que vers l’extérieur comme un Surface Duo. Cela signifie que l’appareil ne pourrait avoir qu’un seul écran, le même grand écran étant utilisé dans un facteur de forme de téléphone.

L’attrait principal d’un Galaxy Z Fold S serait la finesse du design. L’appareil ne serait probablement pas équipé d’un écran externe, ce qui permettrait à Samsung de créer un appareil plus élégant et plus pratique. Le Galaxy Z Fold 2, par exemple, a une épaisseur de 1,67 cm lorsqu’il est fermé, contre seulement 9,65 mm pour le Surface Duo.

Si cela ne semble pas déjà incroyable, l’hypothèse d’un smartphone pliable à petit budget peut sembler trop belle pour être vraie. On a longtemps attendu de Samsung une version plus abordable du Galaxy Fold ou du Galaxy Z Fold 2, mais cela ne s’est pas encore concrétisé. Cependant, ce Galaxy Z Fold S pourrait ne pas être cela.

