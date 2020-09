LG confirme que Wing est son nouveau smartphone, et sera lancé le 14 septembre

LG confirme que Wing est son nouveau smartphone, et sera lancé le 14 septembre

LG a l’habitude d’annoncer pratiquement toutes les nouvelles fonctionnalités d’un smartphone dans les jours qui précèdent son annonce effective et il semble qu’elle fasse de nouveaux pareils. Cette fois-ci, elle n’a pas seulement confirmé la caractéristique principale du LG Wing, elle a également confirmé ce que la plupart ont déjà présumé être son nom.

Avant de lancer le smartphone LG Velvet, la société a déclaré qu’elle allait révolutionner le marché des smartphones et introduire une nouvelle marque qui reflète les tendances actuelles en répondant aux goûts et aux émotions personnels uniques d’une personne en mettant l’accent sur le design. Il est difficile d’appeler le LG Velvet une percée, mais le fabricant, semble-t-il, n’a pas abandonné ses plans de sortir quelque chose d’original et d’inhabituel.

LG a confirmé que son prochain smartphone sera lancé comme le « Wing » et sera révélé lors de son annonce le 14 septembre. L’appareil serait doté de deux écrans pivotants, avec une récente vidéo d’introduction montrant ce qui ressemble à un mécanisme coulissant pouvant tourner en forme de T.

L’écran principal devrait être un écran de 6,8 pouces, avec une charnière supplémentaire de 4 pouces sur le bas de l’appareil. En gros, il s’agit du même écran de 6,8 pouces que sur le LG Velvet, mais avec un écran supplémentaire.

En plus de ses écrans pivotants, les rapports concernant le Wing ont jusqu’à présent indiqué que le dispositif va offrir un support à la connectivité 5G, aura une configuration de caméra à triples objectifs à l’arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels, et fonctionnera avec un processeur Snapdragon de série 7.

Project Explorer

L’appareil sera le premier lancé par LG dans le cadre de son projet « Explorer », une nouvelle catégorie de mobiles. Selon la société, le projet « Explorer » vise à « découvrir de nouvelles façons d’interagir avec les appareils mobiles… et à remettre en question les normes établies pour les utilisateurs », ajoutant que le Wing « offrira un nouveau facteur de forme et une nouvelle expérience mobile qu’il serait impossible de créer avec les smartphones classiques ».

L’annonce de LG aura lieu le 14 septembre à 16 heures, heure française. Évidemment, comme il s’agit d’un facteur de forme complètement différent, on ne peut pas s’attendre à ce que son prix soit très bas. Le LG Wing devrait coûter 1 000 dollars, principalement parce qu’il est équipé de deux écrans.