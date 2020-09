Google Maps va proposer un mode sombre sur Android

Google a ajouté le support du mode sombre pour ses applications au cours de l’année dernière. Dans l’état actuel des choses, presque toutes les applications Google grand public ont un mode sombre dédié, à l’exception de Google Maps. Certains diront que Google Maps a maintenant un thème sombre, mais cela ne compte pas vraiment puisqu’il est limité au mode de navigation. Eh bien, Google travaille enfin à l’ajout d’un mode sombre à l’échelle de l’application sur Maps.

Comme l’a remarqué 9to5Google, Google Maps 10.50 a des chaînes qui mentionnent les paramètres du mode sombre. L’option permettant d’activer le mode sombre existe dans « Paramètres -> Apparence ». Il y aura trois paramètres, à savoir « Mode claire », « Mode Sombre » et « Thème par défaut du système ». Si vous avez activé le mode sombre dans les paramètres de votre smartphone, vous verrez le thème sombre dès qu’il sera prêt et poussé sur votre téléphone.

Le développeur Alessandro Paluzzi a réussi à activer cette fonctionnalité, ce qui nous donne un aperçu de l’interface utilisateur. En regardant les captures d’écran partagées par Paluzzi, il semble que Google prévoit de limiter le thème sombre aux menus ou que la firme n’a pas suffisamment progressé pour implémenter le thème sombre dans la carte elle-même.

#Google is finally working on the dark mode for Google Maps 👀 pic.twitter.com/DhbLeaiY9G —Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 3, 2020

De plus, 9to5Google note que les chaînes de caractères liées au thème sombre sont distinctes de l’implémentation du mode sombre que l’on voit dans la navigation. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris si Google ajoute le thème sombre à tous les menus et paramètres et qu’elle s’arrête là.

Un travail complexe

Créer une carte sombre est probablement un gros effort et n’est pas aussi simple que d’inverser les couleurs. Google Maps contient une multitude de noms de rues et de lieux, ainsi que diverses épingles et icônes. Tout doit être optimisé pour que la visibilité ne soit pas affectée.

Cependant, puisque Google a mis du temps à préparer le mode sombre pour Maps, on peut espérer que le géant du logiciel thématise entièrement l’application, y compris l’interface de cartographie. Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à ce que l’entreprise déploie le mode sombre sur Google Maps dans les prochaines semaines.