Samsung et LG ne fourniront plus d'écrans à Huawei

Il a peut-être été trop facile de minimiser l’interdiction américaine de fournir des semi-conducteurs à Huawei, mais le poids de cette règle est maintenant pleinement mis en évidence. Si les premières victimes immédiates sont bien sûr les processeurs mobiles qui alimenteront les puces de Huawei, les effets dissuasifs de la règle couvrent en fait tout ce qui est alimenté ou contrôlé par une puce, y compris les écrans que Samsung et LG ne fourniront plus à Huawei exactement pour cette raison.

La nouvelle règle du ministère américain du Commerce, qui entrera en vigueur la semaine prochaine, empêche les entreprises de fournir à Huawei et à ses filiales des semi-conducteurs produits à l’aide de technologies ou de logiciels américains.

Cela a immédiatement mis en péril la filiale HiSilicon de Huawei, mais cela a également conduit des fonderies comme TSMC à couper les commandes de Huawei parce que leur utilisation de produits américains pourrait tomber sous le coup de cette interdiction.

Cependant, les processeurs mobiles ne sont pas les seules puces utilisées dans un smartphone. Samsung Electronics et SK Hynix, deux fabricants de DRAM pour les appareils mobiles, ont également cessé de fournir des puces de mémoire à Huawei. Aujourd’hui, les médias rapportent que Samsung Display et LG Display retirent également leurs contrats avec Huawei parce que ces écrans possèdent les puces nécessaires à leur contrôle.

Cette évolution oblige pratiquement Huawei à rechercher de nouveaux fournisseurs et rapidement.

De réelles problématiques

Il existe certes d’autres fournisseurs de composants, mais ils n’ont peut-être pas le même niveau de qualité que celui pour lequel les téléphones de Huawei sont connus. Il est également possible que ces entreprises utilisent également des technologies produites par des entreprises américaines, ce qui les place de toute façon sur le même bateau que Samsung et LG.

Les États-Unis envisagent également d’ajouter la plus grande fonderie chinoise de semi-conducteurs, SMIC, à leur liste d’entités, qui se verraient alors interdire de faire des affaires avec des entreprises américaines sans licence spéciale. Bien sûr, cela affectera directement Huawei et SMIC, mais son impact sur les autres entreprises, notamment chinoises, pourrait être encore plus important en dernière analyse.

La poussée de HarmonyOS

Huawei s’apprête également à remplacer Android par son propre système d’exploitation mobile appelé HarmonyOS. La société a récemment confirmé que les tout premiers modèles équipés de HarmonyOS seraient lancés au début de l’année 2021. Néanmoins, il reste à voir comment HarmonyOS se comportera sur les marchés internationaux, d’autant plus que tout le monde voit dans l’absence de services Android et Google un inconvénient majeur.

Huawei elle-même estime une baisse massive des expéditions mondiales, de sorte que la société a récemment réduit les commandes de composants pour ses modèles phares, très probablement parce qu’elle s’attend à ce que les ventes soient affectées par les sanctions américaines.