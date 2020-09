Facebook facilite le transfert de photos et de vidéos vers Dropbox et Koofr

Facebook facilite le transfert de photos et de vidéos vers Dropbox

Si vous êtes sur Facebook depuis des années, il y a de fortes chances que vous ayez une quantité considérable de contenu téléchargé sur la plateforme sociale — un contenu que vous voudrez peut-être télécharger pour le conserver avant d’abandonner ou de supprimer le compte.

Au début de l’année, Facebook a lancé la possibilité de sauvegarder des photos et des vidéos sur Google Photos ; cette fois-ci, Facebook a ajouté la prise en charge de Dropbox et Koofr. Selon le géant des réseaux sociaux, il estime que si vous partagez des données avec un service, vous devriez pouvoir les transférer en toute sécurité vers un autre.

C’est le principe de la portabilité des données : l’outil de transfert de photos et de vidéos du géant des réseaux sociaux est basé sur un code développé dans le cadre du projet open source de transfert de données. Les utilisateurs peuvent accéder à cet outil dans les paramètres de Facebook dans « Vos informations Facebook ». De là, ils peuvent désormais sélectionner Dropbox ou Koofr, en plus de Google Photos, et Facebook prévoit d’étendre cette liste prochainement.

Facebook existe depuis plus de dix ans sous une forme ou une autre ; les utilisateurs qui l’utilisent depuis le début sont peut-être prêts à passer à autre chose, mais l’idée de télécharger manuellement toutes leurs données leur paraît intimidante. L’extension de l’outil de transfert de photos de Facebook intervient avant une audience de la Federal Trade Commission (FTC) sur la portabilité des données prévue le 22 septembre.

Facebook s’est d’abord associé à Google pour permettre à ses utilisateurs de transférer directement leurs images et vidéos de la plateforme sociale vers leur compte Google Photos. Cette fois-ci, Facebook s’est associé à la société européenne Koofr et à la célèbre société de stockage dans le cloud Dropbox pour offrir la même fonctionnalité.

Encourager l’innovation

La nouvelle fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui, le 3 septembre, Facebook expliquant que la portabilité des données « encourage l’innovation ». Cette fonctionnalité diffère de la possibilité de télécharger toutes ses données Facebook, qui ne se limitent pas aux photos et aux vidéos et dont le tri nécessiterait davantage de temps.

Au contraire, l’outil de transfert de photos, lancé au début de l’année, permet aux utilisateurs de transférer rapidement ce média vers une autre plateforme, où il peut ensuite être téléchargé sur un appareil local ou chargé sur un autre service. Dropbox et Koofr apparaissent tous deux comme des options dans l’outil de transfert de photos, avec des options supplémentaires proposées pour l’avenir.