Microsoft Teams va se vanter d’une intégration de TeamViewer

Microsoft Teams est un produit dont l’adoption est montée en flèche alors que le monde luttait pour faire face à la crise de coronavirus et que les employés commençaient à travailler à domicile. Microsoft elle-même a donc accéléré le développement de nouvelles fonctionnalités qui pourraient aider chacun dans ses tâches à distance.

Microsoft a trouvé le moyen idéal de faciliter le travail à distance et annonce aujourd’hui l’intégration de TeamViewer dans Microsoft Teams.

« L’intégration de TeamViewer dans Microsoft Teams étend la plateforme avec le contrôle des appareils à distance et des capacités de support à distance basées sur la réalité augmentée. Les développeurs de produits ou les représentants du support technique peuvent désormais bénéficier d’un accès à distance instantané aux appareils, d’un partage d’écran en direct et d’un support visuel basé sur la réalité augmentée. Grâce au marquage virtuel des objets, ils montrent aux membres de l’équipe, aux clients ou aux partenaires comment dépanner et résoudre tout problème rapidement et efficacement », a annoncé TeamViewer.

Plus précisément, grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs peuvent se connecter à distance à certains ordinateurs directement depuis Microsoft Teams, et grâce au support basé sur la réalité augmentée, ils peuvent contrôler les systèmes comme s’ils étaient devant l’ordinateur.

L’intégration permet également aux utilisateurs de suivre les sessions TeamViewer dans un tableau de bord, mais aussi de demander des connexions TeamViewer depuis le chatbot. Théoriquement, pour lancer une demande de connexion, il suffit de taper @teamviewer dans la boîte de discussion et d’inclure un message pour l’administrateur.

Support multiplateforme

Cependant, l’intégration de TeamViewer dans Microsoft Teams n’est pas accessible à tous, car elle nécessite une licence Corporate ou Tensor et un abonnement Pilot.

TeamViewer indique que le support multiplateforme est offert aux utilisateurs, quel que soit l’endroit où ils utilisent Microsoft Teams, de sorte que la nouvelle fonctionnalité est disponible sur Windows, macOS, Android et iOS.

Les entreprises qui souhaitent permettre l’intégration de TeamViewer doivent contacter la société mère pour personnaliser leur licence et permettre à la nouvelle fonctionnalité d’être disponible dans leurs clients Teams.