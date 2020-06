Comment transférer vos photos et vidéos de Facebook vers Google Photos ?

L’outil de transfert Google Photos de Facebook, d’abord annoncé pour les États-Unis et le Canada en avril dernier, est maintenant disponible dans le monde entier, a annoncé la société ce jeudi.

Comme son nom l’indique, le nouvel outil de transfert de données vous permet de créer des copies de toutes les photos ou vidéos de votre compte Facebook et de les transférer vers un compte Google Photos lié. Voici comment utiliser le nouvel outil de transfert de données sur Facebook.

Commencez par visiter le site web de Facebook à partir de votre PC ou Mac sous Windows 10. De là, cliquez sur la flèche déroulante située dans le coin supérieur droit de la fenêtre, puis sélectionnez « Paramètres et confidentialité ».

Ensuite, cliquez sur le bouton « Paramètres ».

Sélectionnez l’onglet « Vos informations Facebook » dans le volet de gauche du menu. Cliquez sur le bouton « Voir » en face de la section « Transférer une copie de vos photos ou vidéos ».

Vous pouvez maintenant sélectionner l’endroit où vous souhaitez transférer vos photos et vidéos. Sélectionnez le bouton déroulant « Choisir la destination » et cliquez ensuite sur « Google Photos ».

Choisissez si vous souhaitez exporter et transférer une copie de vos photos ou vidéos Facebook. Malheureusement, vous ne pouvez établir qu’un seul transfert à la fois. Cliquez sur le bouton « Suivant » une fois que vous avez fait une sélection.

Sélectionnez votre compte Google. Vous devrez peut-être vous connecter à votre compte pour vous identifier à nouveau. Autorisez Facebook à ajouter des photos et des vidéos à votre photothèque en cliquant sur le bouton « Autoriser ». Confirmez votre choix en sélectionnant une seconde fois le bouton « Autoriser ».

Lorsque tout est prêt, cliquez sur le bouton bleu « Confirmer le transfert ».

Une copie de vos photos ou vidéos Facebook est désormais transférée sur Google Photos. Vous pouvez vérifier l’avancement du transfert dans la section « Activité ». Il se peut que vous deviez attendre plusieurs heures (ou jours) pour que tout soit transféré vers le service de sauvegarde des photos de Google.

Uniquement la destination Google Photos pour le moment

Pour l’instant, les utilisateurs peuvent uniquement stocker des photos sur Google Photos. Toutefois, Facebook a précédemment déclaré que les gens pourront également transférer des photos à d’autres entreprises qui adhèrent au programme Data Transfer Program.

Cette initiative a été mise en place en 2018 entre Google, Facebook, Microsoft et Twitter. Elle est conçue pour encourager les efforts conjoints autour d’outils de partage de données améliorés, à la fois entre les entreprises et pour les consommateurs. Apple a ensuite rejoint l’effort open source Data Transfer Program en 2019. Cependant, on ne sait pas quand Facebook ajoutera le support pour d’autres services.