Acer dévoile le nouveau Spin 7 avec la puce Snapdragon 8cx Gen 2 de Qualcomm

La gamme d’ordinateurs portables convertible Spin de Acer a toujours une série de produits alléchants, même si elle n’a jamais eu une réelle notoriété sur le marché. Le dernier modèle pourrait bien le faire, avec le passage des puces Intel à la plateforme Snapdragon 8cx de Qualcomm pour la plateforme Windows on ARM. Le nouveau Spin 7 utilise la version 8cx Gen 2 pour la connectivité 5G, fraîchement annoncée.

La nouvelle version du Spin 7 est un 2-en-1 de 14 pouces, avec un écran IPS d’une résolution de 1 920 × 1 080 pixels avec une couverture de 100 % de la gamme de couleurs sRGB, et un stylet connecté avec 4 096 niveaux de sensibilité à la pression. Le châssis en alliage de magnésium est super fin, comme le sont généralement les ordinateurs portables équipés d’une puce ARM, avec quelques touches dorées pour renforcer cet aspect professionnel. Le châssis comprend un capteur d’empreintes digitales et une caméra IR compatible avec Windows Hello.

Acer ne parle pas beaucoup de la vitesse du processeur Snapdragon Gen 2 8cx, ni de la quantité de stockage ou de RAM qu’offre l’ordinateur portable. Mais la caractéristique principale est la compatibilité sans fil 5G, qui fonctionne à la fois sur les normes sub-6GHz et mmWave. Bien entendu, il peut également se connecter aux réseaux cellulaires 4G/LTE sans avoir recours à un réseau Wi-Fi public non sécurisé.

En gros, c’est le meilleur des deux mondes : des vitesses plus rapides avec les ondes millimétriques (lorsqu’elles sont disponibles) et une couverture plus large avec les fréquences sub-6GHz.

Une machine très légère

Comme les autres ordinateurs portables Windows équipés d’une puce ARM, le Spin 7 est assez léger, avec seulement 1,4 et 15,9 mm d’épaisseur. Acer n’a pas mentionné de durée spécifique pour l’autonomie, mentionnant seulement qu’elle était « extra longue » et que le « Spin 7 assure une utilisation prolongée sur plusieurs jours ».

Acer n’a pas donné de date ou de prix ferme pour le nouveau Spin 7. Il est probable qu’il sera commercialisé à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.