Chrome OS 85 déploie la synchronisation des mots de passe Wi-Fi et plus encore

Les Chromebooks, en partie grâce au COVID-19, sont devenus un produit très demandé ces derniers temps et il n’est pas rare que des familles ou des personnes aient plus d’un appareil de ce type en leur possession. Contrairement aux ordinateurs portables plus onéreux, il est peut-être plus facile d’acquérir plusieurs Chromebooks, mais cela ne facilite pas leur gestion. Cela pourrait changer.

Plus tôt dans la semaine, Google a annoncé le lancement de Chrome OS 85 pour les Chromebooks. Cette mise à jour est principalement axée sur l’amélioration des fonctionnalités pour une expérience sans faille. Elle comporte quelques nouvelles fonctionnalités, notamment la synchronisation Wi-Fi et des paramètres améliorés.

Le principal changement sur Chrome OS 85 concerne les mots de passe Wi-Fi. Vous pouvez désormais synchroniser vos mots de passe Wi-Fi avec votre profil personnel sur un Chromebook pour y accéder rapidement sur d’autres appareils Chrome OS. Selon Google, les mots de passe Wi-Fi font désormais partie du porte-clés de votre profil.

Google a amélioré le mécanisme de recherche dans les paramètres de Chromebook avec un « modèle de recherche intelligent ». L’entreprise indique que les requêtes que vous saisissez dans la barre de recherche permettent d’obtenir des résultats pour les paramètres correspondants ainsi que des suggestions connexes. Cette fonctionnalité est censée fonctionner même si vous avez utilisé des termes différents dans votre requête de recherche.

Le géant du logiciel travaille également à permettre aux utilisateurs de Chrome OS de rechercher dans les paramètres du lanceur. « Notre vision est de créer un endroit unique pour vous permettre d’accéder à Google Recherche, votre disque dur, les paramètres, les applications, les fichiers locaux et plus encore. Vous pouvez donc appuyer sur un bouton, taper ce que vous cherchez, et votre Chromebook trouvera intelligemment ce que vous cherchez », explique Google.

Des paramètres très appréciés

En outre, Chrome OS 85 est livré avec des commandes de volume du microphone réglées avec précision dans des paramètres rapides. Un curseur pratique permet de régler la sensibilité de votre micro. Cela devrait s’avérer pratique maintenant que les gens utilisent beaucoup les plateformes de vidéoconférence.

Google améliore également l’application Chrome OS Camera avec cette mise à jour. Les utilisateurs verront désormais des commandes pour mettre en pause et reprendre l’enregistrement des vidéos. Vous pouvez également capturer des images pendant le tournage de la vidéo.

Google déploie actuellement Chrome OS 85, mais cela pourrait prendre quelques jours avant qu’elle arrive sur votre appareil.