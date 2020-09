Qualcomm annonce une nouvelle technologie adaptative de réduction du bruit

À l’occasion de l’IFA 2020, Qualcomm a annoncé une toute nouvelle technologie adaptative active de réduction du bruit destinée aux écouteurs qui offrent des fonctions ANC intégrées. Cette technologie vise à améliorer le fonctionnement de la suppression active du bruit dans les écouteurs. Pour ce faire, elle ajuste l’ANC en temps réel en fonction de facteurs tels que l’ajustement des écouteurs dans les oreilles de l’utilisateur, ainsi que de facteurs environnementaux tels que le bruit ambiant.

Cela signifie que la technologie améliorera non seulement automatiquement la suppression active du bruit dans les écouteurs qui utilisent le nouveau SoC audio Bluetooth, mais qu’elle l’ajustera aussi automatiquement au fur et à mesure que vous l’utiliserez. Par exemple, lorsque vous êtes assis à votre bureau, et lorsque vous vous levez et marchez, le mouvement peut entraîner des changements dans la façon dont les écouteurs s’adaptent à vos oreilles. Grâce à la nouvelle technologie de Qualcomm, l’ANC s’adaptera automatiquement à ces changements en temps réel.

Si vous avez utilisé une paire d’écouteurs intra-auriculaires à suppression active du bruit, il y a de fortes chances que vous ayez passé le test de son, le test d’adaptation et d’autres tests analogues que les écouteurs recommandent de passer avant de commencer à les utiliser. La plupart de ces tests visent à s’assurer que les embouts que vous utilisez sont bien ajustés dans votre oreille, ce qui est une condition préalable à une bonne isolation acoustique active.

Qualcomm veut se débarrasser de tout cela. Grâce à sa nouvelle technologie Adaptive ANC, l’entreprise affirme que les utilisateurs n’auront plus besoin de faire des tests d’adaptation et des tests acoustiques sur leurs écouteurs, ni d’essayer différents embouts pour obtenir une meilleure étanchéité. De plus, l’Adaptive ANC diminuera automatiquement d’intensité lorsque vous êtes dans un environnement peu bruyant et augmentera lorsque le bruit ambiant augmente. L’utilisateur n’a pas besoin de régler les niveaux de suppression du bruit ou quoi que ce soit de ce genre.

Cela vous est familier ? C’est presque ce que fait Apple avec ses AirPods Pro, qui ajustent en continu le niveau d’annulation du bruit 200 fois par seconde. Et la fonction « Adaptive EQ » des AirPods Pro adapte automatiquement la sortie sonore en fonction de la forme de votre oreille. Qualcomm essaie donc d’atteindre la parité avec Apple.

De nombreux constructeurs devraient l’adopter

Cette nouvelle technologie est disponible sur le dernier SoC audio Bluetooth de Qualcomm — QCC514x. Cependant, la société n’a pas encore précisé quand nous pourrons voir des produits destinés aux consommateurs utiliser le nouveau SoC. Espérons que cela se produira bientôt.

Aucun véritable écouteur sans fil n’a encore été annoncé avec l’Adaptive ANC de Qualcomm, mais cela ne devrait pas tarder. La société travaille déjà avec Jabra, Sennheiser, Bang & Olufsen, 1 More, Audio Technica, Skullcandy et d’autres fabricants d’écouteurs, vous pouvez donc vous attendre à ce que les dernières avancées de Qualcomm en matière d’ANC fassent bientôt leur apparition sur un produit.