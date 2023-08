by

Nous savons depuis quelques années que Google travaille à découpler le navigateur Web Chrome de ChromeOS lui-même. Ce projet, baptisé Lacros (« Linux And ChRome OS »), verrait Google abandonner le navigateur Chrome intégré en faveur d’un navigateur Chrome autonome basé sur Linux.

Aujourd’hui, About Chromebooks rapporte que ce processus pourrait bientôt commencer pour les utilisateurs. Le site a repéré plusieurs changements de code suggérant que vous n’aurez pas à activer manuellement le navigateur autonome Lacros dans ChromeOS 116. La publication a également noté qu’il n’était plus possible d’activer manuellement le navigateur autonome sur un appareil fonctionnant sous la version bêta de ChromeOS 116.

Il convient également de noter que les précédentes versions de ChromeOS permettaient d’utiliser à la fois le navigateur Chrome standard et le navigateur Lacros sur un même appareil. Cependant, l’éditeur a activé un flag sur ChromeOS 116 beta pour faire de Lacros le seul navigateur sur l’appareil, et il en résulte effectivement qu’un seul navigateur est présent sur l’ordinateur.

La documentation de Google sur le projet indique que « sur ChromeOS, l’interface utilisateur du système (gestionnaire de fenêtres, écran de connexion, etc.) et le navigateur Web sont le même binaire. Lacros sépare cette fonctionnalité en deux binaires, désormais connus sous le nom de ash-chrome (interface système) et lacros-chrome (navigateur Web) ».

Dans l’ensemble, cela suggère que Google est très proche de découpler Chrome de ChromeOS. Et, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c’est une excellente nouvelle.

Une excellente nouvelle

Cette mesure permettrait de mettre à jour le navigateur Chrome indépendamment de ChromeOS. Les mises à jour du navigateur nécessitent actuellement une mise à jour complète du système, de sorte que la nouvelle approche permettrait en théorie des mises à jour plus rapides du navigateur.

Découpler Chrome de ChromeOS pourrait théoriquement avoir des implications positives en matière de sécurité pour les Chromebooks plus anciens. Les appareils qui ne reçoivent plus de mises à jour du système ne recevraient pas de mises à jour du navigateur Chrome. Mais, la nouvelle approche signifie que le navigateur peut toujours être mis à jour pour corriger les failles et introduire de nouvelles fonctionnalités, même si vous êtes bloqué sur une ancienne version de ChromeOS.

On peut penser que cette expérience séparée navigateur/OS nécessite une version récente de la plateforme.