Honor lance de nouvelles montres connectées et de nouveaux ordinateurs portables 

Honor a présenté ses dernières nouveautés à l’IFA 2020. L’entreprise a de nouveaux ordinateurs portables et de nouvelles montres connectées à présenter, dont le modèle phare de sa nouvelle gamme, le Honor MagicBook Pro.

La partie la plus remarquable de la nouvelle gamme de Honor, le MagicBook Pro, est un ordinateur portable Windows 10 équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 4600H ainsi que de puces graphiques Radeon intégrées, de 16 Go de mémoire vive (RAM) et de 512 Go de stockage. Avec des dimensions de 369 x 234 x 16,9 mm, sa conception compacte et légère fait du MagicBook Pro un outil parfait dans ces temps de mobilité.

Ce portable est également doté d’un grand écran FullView de 16 pouces offrant une gamme de couleurs 100 % sRGB, ce qui le rend adapté aux professionnels de la création visuelle. Le MagicBook Pro est un ordinateur au profil fin et au design compact, ce qui permet aux utilisateurs de l’emporter facilement sur la route.

Honor lancera la configuration du MagicBook Pro détaillée ci-dessus le 8 septembre avec un prix de départ de 899,99 €. Il bénéficiera d’une remise immédiate de 100 € du 8 au 27 septembre.

MagicBook 14 et 15

Les nouveaux MagicBook 14 et 15 de Honor, deux versions actualisées des plus petits modèles d’ordinateurs portables MagicBook, rejoignent le MagicBook Pro. Ces deux nouveaux ordinateurs portables offrent aux utilisateurs des processeurs Ryzen 5 4500U ainsi que des écrans FullView d’une résolution full HD.

Le MagicBook 15 est doté d’un écran de 15,6 pouces, de 8 de RAM selon les régions, de 512 Go de stockage, ainsi que d’un certain nombre de fonctionnalités attendues, notamment un capteur d’empreintes digitales, une webcam, la prise en charge de la recharge rapide et des ports USB-A et USB-C.

Le MagicBook 15 est rejoint par le modèle plus petit, le MagicBook 14, qui dispose d’un écran de 14 pouces d’une résolution full HD, de puces graphiques AMD Ryzen 5 4500U et Radeon, de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage, d’une autonomie de 10,5 heures en charge et d’une prise en charge de la recharge rapide, qui peut porter la batterie à 46 % en 30 minutes. Comme prévu, l’ordinateur portable est également équipé de l’USB-C, d’une webcam, de Windows 10 et d’un design ultra-portable.

Le Honor MagicBook 14 sera disponible à partir du 21 septembre au prix de 749,99 euros.

Honor Watch ES

En plus des nouveaux modèles d’ordinateurs portables, Honor a également sorti une paire de nouvelles montres connectées, la Watch ES et la Watch GS Pro. La première de ces deux montres, la Watch ES, est décrite par la société comme un « entraîneur personnel en déplacement », offrant un mélange de caractéristiques de remise en forme et d’esthétique pour un compagnon de santé attrayant au quotidien.

La Watch ES est dotée d’un écran AMOLED de 1,64 pouce ; elle sera disponible en blanc, noir et rose. Il est à noter que cette montre comprendra un total de 12 cours d’entraînement animés et 95 modes d’entraînement au total, permettant aux utilisateurs de surveiller et d’enregistrer leurs activités directement à partir de leur poignet.

La Honor Watch ES sera disponible en précommande à partir du 21 septembre au prix de 99,99 euros.

Honor Watch GS Pro

La nouvelle Watch GS Pro de Honor, une alternative robuste pour les aventuriers qui ont besoin de quelque chose d’un peu plus résistant, rejoint la Watch ES. La Watch GS Pro est dotée d’un niveau de résistance MIL-STD-810G et d’une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 25 jours, ainsi que d’un double système de positionnement par satellite pour un accès direct aux itinéraires et aux alertes d’itinéraires. En outre, la Watch GS Pro propose 100 modes d’entraînement, dont plusieurs sont destinés à ceux qui préfèrent les aventures en plein air, notamment le ski, l’escalade, la randonnée et la course à pied.

La smartwatch, qui fonctionne avec le système d’exploitation LiteOS de Huawei, est équipée d’un capteur de fréquence cardiaque, et elle permet de suivre l’oxygène du sang, le sommeil et même le stress, selon Honor. Parmi les autres caractéristiques, citons les alertes météorologiques, la prise en charge des systèmes de positionnement par satellite GPS et GLONASS, et un mode « retour » qui, selon Honor, peut suivre votre parcours et l’utiliser pour vous guider à nouveau sur votre chemin d’origine. Cependant, il n’y a pas de support pour les cartes ni pour les applications tierces comme Strava. En termes de spécifications, vous disposez d’un écran OLED de 1,39 pouce avec une résolution de 454 x 454 pixels, et la smartwatch est alimentée par un chipset Kirin A1.

La Watch GS Pro sera disponible en précommande à partir du 8 septembre au prix de 249,99 euros. Elle bénéficiera d’une remise immédiate de 50 € du 8 au 21 septembre.