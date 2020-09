Samsung annonce le Galaxy Fit 2 avec une autonomie de 15 jours

Admettons-le : avoir une smartwatch à notre poignée est devenue quelque chose de cool, et leur popularité ne cesse de croître. Et si Apple domine le secteur, d’autres parient aussi gros sur leurs produits, notamment Samsung, Fitbit, Garmin et plusieurs autres. En ce qui concerne Samsung, les Sud-Coréens ont déjà annoncé leur nouvelle smartwatch au début de l’été, mais en même temps, ils ne veulent pas non plus laisser derrière eux un autre secteur important sur le marché du wearable.

Il s’agit du secteur du bracelet connecté, dont Samsung connaît l’importance, notamment parce qu’il y a encore beaucoup de gens qui veulent simplement garder un œil sur leurs séances d’entraînement sans avoir à porter un appareil plus grand (et plus onéreux) à leur poignet. Hier, Samsung a donc dévoilé le Galaxy Fit 2, un nouvel appareil qui n’est pas censé rivaliser avec l’Apple Watch, mais qui est une alternative au Fitbit Inspire 2 récemment annoncé.

Le fait que Fitbit et Samsung investissent tous deux dans des bracelets connectés est la preuve vivante que ce marché a toujours ses propres fans, et les Sud-Coréens essaient de proposer des fonctions phares à un prix plus bas.

En d’autres termes, l’objectif du Galaxy Fit 2 est de vous fournir des fonctions de suivi qui sont généralement disponibles à un prix plus élevé, le tout sans négliger d’autres domaines clés comme le design.

Un écran tactile

Le Galaxy Fit 2 est équipé d’un écran AMOLED de 1,1 pouce qui offre un support tactile complet, et c’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Tout d’abord, le fait que l’appareil soit livré sans bouton physique est la preuve vivante que le Galaxy Fit 2 est censé être un appareil moderne. Mais deuxièmement, le fait d’utiliser uniquement le tactile sur un appareil de suivi de la condition physique pourrait facilement devenir une solution assez peu pratique, car l’interaction avec l’appareil avec une main en sueur pourrait être un véritable défi.

Cependant, Samsung affirme que cela ne devrait pas poser de problème : « Le design des rainures peut aider à réduire la transpiration et l’écran en verre 3D offre plus de 70 options de visage différentes pour que vous puissiez changer de style ».

Samsung a essayé de rendre ce tracker aussi portable que possible, si bien qu’il fait pencher la balance du côté des 21 grammes seulement. C’est pour le moins impressionnant, surtout si l’on considère la quantité de matériel que la société a réussi à y intégrer. Par exemple, le Galaxy Fit 2 offre une surveillance permanente de la fréquence cardiaque, ce que même l’Apple Watch n’offre pas pour l’instant, ainsi qu’une surveillance du sommeil, encore une fois quelque chose qui n’est pas encore proposé dans l’écosystème Apple.

En même temps, le Galaxy Fit 2 est doté d’une détection automatique des séances d’entraînement, ce qui signifie que vous pouvez commencer à faire de l’exercice et que l’appareil déterminera ce que vous faites et suivra les calories brûlées et tout le reste en conséquence.

15 jours d’autonomie

Il dispose d’une batterie d’une capacité de 159 mAh, ce qui signifie que l’appareil devrait pouvoir offrir jusqu’à 15 jours d’autonomie par charge. Cependant, cela dépend beaucoup de la façon dont vous l’utilisez. Donc si vous vous entraînez tous les jours, attendez-vous à ce que la durée de vie de la batterie soit beaucoup plus courte.

Aucun détail n’est disponible sur le prix pour le moment, car la disponibilité n’a pas été partagée non plus.