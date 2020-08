Samsung lance sa Galaxy Watch 3 avec une mesure ECG à partir de 429 euros

Après de nombreuses fuites, rumeurs et rapports, Samsung a finalement lancé hier la toute nouvelle Galaxy Watch 3, et les fuites étaient assez précises. La nouvelle montre ressemble beaucoup à la Galaxy Watch originale, avec la bague tournante physique qui est une des préférées des fans.

Samsung a utilisé de l’acier inoxydable ou du titane pour les boîtiers, et a fait appel au célèbre horloger IWC pour son expertise en matière de design. Deux autres boutons sur le côté complètent le design de la nouvelle Galaxy Watch 3. Samsung affirme que la nouvelle montre est plus fine et plus légère que la Galaxy Watch, tout en augmentant l’écran à 1,4 pouce.

La Galaxy Watch 3 sera disponible en deux tailles — 41 mm et 45 mm — avec les options Bluetooth et LTE disponibles. La montre sera disponible en quatre coloris au total, mais les deux tailles sont limitées à deux couleurs chacune. La plus petite montre de 41 mm aura un écran de 1,2 pouce, tandis que la plus grande montre de 45 mm sera dotée d’un écran de 1,4 pouce. Elle utilise également un verre Corning Gorilla Glass DX pour prévenir les rayures et les fissures. Dans les deux cas, elles sont étanches IP68, conformes à la norme MIL-STD-810G pour la résilience, et peuvent être utilisées dans l’eau jusqu’à 5 mètres de profondeur.

Sous le capot, on trouve un processeur Exynos 9110 couplé à 1 Go de mémoire vive (RAM) et 8 Go de stockage interne. Comme prévu, la montre fonctionne sous Tizen OS, et dispose d’une connectivité Bluetooth 5.0, ainsi que la connectivité Wi-Fi b/g/n. Comme mentionné précédemment, il y aura également des modèles LTE disponibles.

Samsung met également l’accent sur les fonctions de santé et de remise en forme.

L’accent sur la santé

La Galaxy Watch 3 sera livrée avec une mesure de l’oxygène du sang, ainsi qu’une mesure de la pression artérielle et un ECG. Toutefois, ces deux dernières fonctionnalités seront limitées aux marchés où la montre a passé les certifications requises. En outre, la Galaxy Watch 3 est équipée d’un système de détection des chutes, analogue à celui de l’Apple Watch, qui peut détecter les chutes et envoyer des messages SOS à certains contacts.

La Watch 3 est également dotée d’une analyse de course qui vous donnera un retour d’information en temps réel sur les courses et vous proposera même des rapports d’après entraînement pour vous aider à améliorer votre forme, à augmenter vos performances et à réduire les blessures. La Watch 3 offrira également des relevés de VO2 Max pour les entraînements cardio, et la nouvelle application Samsung Santé disposera d’une bibliothèque de plus de 120 vidéos d’entraînement que la Watch 3 pourra suivre avec précision.