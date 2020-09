Une mystérieuse TicWatch repérée sur la toile avec Wear OS

La plateforme Wear OS de Google va, espérons-le, avoir un coup de fouet cet automne lorsque les montres équipées du nouveau processeur Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm commenceront à être livrées aux clients. Aujourd’hui, la première de ces montres a fait l’objet d’une fuite. Mobvoi est depuis longtemps l’une des entreprises qui s’est pleinement engagée dans le système d’exploitation Wear OS de Google, et si son dernier modèle abandonne la plateforme pour un système d’exploitation propriétaire, il y a une chance qu’un futur appareil revienne au premier amour sur le plan logiciel.

Et cela devrait se produire assez tôt, car une annonce sur Amazon indique que Mobvoi prépare déjà le lancement d’une nouvelle smartwatch à l’automne de cette année. Appelé simplement TicWatch, sans autre précision sur le modèle actuel, le nouvel appareil est apparu sur Amazon avec un prix de 399 livres, donc à première vue, elle serait assez chère.

La TicWatch se situe donc dans la même fourchette de prix que des modèles plus haut de gamme comme l’Apple Watch, et il est donc possible que Mobvoi vise une approche différente cette fois-ci.

La nouvelle TicWatch pourrait donc se concentrer davantage sur les caractéristiques haut de gamme, et donc s’attendre à une construction premium, une autonomie nettement améliorée et des capacités de nouvelle génération, comme la détection des chutes et l’ECG. Elle pourrait se vanter de la nouvelle puce Snapdragon Wear 4100 (et sans doute attendue depuis longtemps) de Qualcomm. Une spécification sur la page montre des mesures de 45,1 x 45,1 x 12,6 mm.

Selon Amazon, les débuts sont censés avoir lieu en novembre de cette année, bien que pour l’instant, il ne s’agisse que d’un mystérieux appareil sur lequel Mobvoi ne veut pas partager plus d’informations.

Lancement le 30 novembre

Google elle-même a déjà annoncé une mise à jour majeure de Wear OS à l’automne, il y a donc une chance que la nouvelle TicWatch exécute cette nouvelle version du système d’exploitation pour plus de capacités. En attendant, la bonne nouvelle est que l’écosystème Wear OS ne cesse de croître. Apple Watch reste le numéro un sur le marché des smartwatches, donc le fait que davantage d’entreprises s’engagent pleinement dans la plateforme Wear OS est une bonne nouvelle à long terme, tant pour Google que pour les utilisateurs.

Il reste à voir en quoi consiste cette TicWatch, mais à en juger par les précédentes smartwatches de Mobvoi, il y a des chances que nous soyons impressionnés lorsque ce nouveau modèle sortira.