Sennheiser dévoile ses écouteurs sans fil CX 400BT et un microphone compact MKE 200

Sennheiser, qui fête ses 75 ans cette année, présente deux nouveaux produits qui vont ravir les audiophiles. En premier lieu on retrouve des écouteurs véritablement sans fil, et un microphone compact qui s’utilise aussi bien avec une caméra DSLR, un appareil hybride/sans miroir qu’avec un smartphone.

En premier lieu, la société a lancé sa nouvelle paire d’écouteurs sans fil appelée CX 400BT, qui offre une « qualité sonore exceptionnelle », des basses profondes et bien plus encore, selon la société. Les CX 400BT font suite aux écouteurs sans fil MOMENTUM de Sennheiser, qui offraient cette fois-ci une haute fidélité, une réduction du bruit et bien plus encore.

Les véritables écouteurs sans fil sont, bien sûr, les écouteurs sans câble qui les relie entre eux. Sennheiser affirme avoir conçu le modèle CX 400BT pour les utilisateurs qui ont des « modes de vie effrénés et connectés d’aujourd’hui ». Entre autres choses, les utilisateurs peuvent s’attendre à 7 heures de fonctionnement des écouteurs par charge, plus 20 heures supplémentaires en mode lecture en utilisant le boîtier de charge accompagnant les écouteurs.

De plus, le CX 400BT est équipé de microphones intégrés avec une réduction du bruit pour prendre les appels et accéder aux assistants comme Siri. Sennheiser promet un son « haute fidélité » pour son dernier modèle, qui dispose également de commandes tactiles personnalisables afin que l’utilisateur puisse interagir avec elles de la manière la plus naturelle possible.

Les écouteurs sont compatibles avec Android et iOS, ainsi qu’avec des codecs comme aptX, SBC et AAC. En creusant les spécifications, il semble que Sennheiser ait intégré des pilotes dynamiques de 7 mm dans le CX 400BT, les mêmes que ceux du modèle MOMENTUM True Wireless 2. Le design est décrit comme minimaliste ; les clients peuvent les obtenir en blanc et en noir, et ils sont livrés avec quatre adaptateurs de taille différente.

Le CX 400BT fonctionne avec l’application Smart Control de Sennheiser, qui permet aux utilisateurs d’ajuster l’audio à leurs propres goûts en utilisant l’égaliseur. Cependant, Sennheiser indique que les utilisateurs vont obtenir des « aigus clairs et détaillés » et des « médiums naturels » dès la sortie de l’appareil, en plus des basses profondes, bien sûr. Le nouveau modèle sera disponible le 15 septembre pour 199 euros.

Un microphone très utile

Outre sa nouvelle paire d’écouteurs, Sennheiser a également lancé le microphone compact MKE 200 qui est fait sur mesure pour la génération de création de contenu. Le MKE 200 de Sennheiser se trouve à côté de son grand frère, le MKE 400 — lui-même l’un des meilleurs microphones pour le vlogging — et offre aux créateurs un petit microphone simple qui offre un son nettement amélioré.

Comme pour tous les micros externes, il n’y a tout simplement aucune comparaison lorsqu’il s’agit d’enregistrer des vidéos — les microphones intégrés d’une caméra ne peuvent tout simplement pas offrir la même qualité audio. Cependant, avec la multitude de micros analogues disponibles sur le marché, Sennheiser a du pain sur la planche pour se démarquer. Mais grâce à son expérience, la société a réussi à améliorer de façon native la manipulation et le bruit du vent de ce micro.

Alors que les autres microphones de cette catégorie sont généralement équipés d’une suspension sur le châssis externe, le MKE 200 est équipé d’une suspension interne intégrée pour minimiser le bruit lors de la manipulation de la caméra et du micro. Il intègre également un pare-vent, pour un son plus propre et une protection contre le vent, mais aussi une bonnette en fourrure pour les conditions plus difficiles dans des tournages en extérieur.

Le MKE 200 est livré avec un câble TRS de 3,5 mm (pour les caméras) et un câble TRRS de 3,5 mm (pour les appareils mobiles), ce qui lui permet de se brancher sans problème sur n’importe quel appareil d’enregistrement mobile.

Le Sennheiser MKE 200 est disponible dès maintenant au prix de 99 euros.