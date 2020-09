Microsoft annonce une pléthore de nouvelles fonctionnalités pour Teams

Microsoft a annoncé que Teams recevra un nouveau pack de fonctionnalités dans le cadre de la mise à jour d’août 2020 pour tous les clients. Parmi ces nouvelles fonctionnalités figurent un nouveau mode « Spotlight », des optimisations Teams sur VMware Horizon 8, et la possibilité de fusionner plusieurs appels ensemble.

Le mode Spotlight est le point fort de cette annonce. Prévue pour être déployée dans les « prochains mois », la nouvelle option d’appel vidéo permet à un présentateur de verrouiller sa vidéo comme vue principale pour chaque participant à l’appel. En d’autres termes, le présentateur peut désormais décider de ce que les participants à la réunion peuvent voir, avec des options permettant de verrouiller leur vidéo comme vue principale. Comme l’explique Microsoft, cette fonction est différente de la fonction « Épingler », qui permet à une seule personne d’épingler quelqu’un pour son flux vidéo principal.

Au-delà de Spotlight, il existe également une nouvelle option permettant de fusionner plusieurs appels en un appel 1:1 ou un autre appel de groupe, ainsi que le stockage des enregistrements de la réunion pour les zones où les enregistrements sont désactivés parce qu’ils ne peuvent pas être stockés dans le pays. Dans ce cas, l’enregistrement sera stocké dans la région la plus proche du lieu où se trouve le participant.

« Les enregistrements de réunions Teams sont actuellement désactivés pour les clients dont les données sont stockées dans un pays où Microsoft Stream n’est pas disponible. Un nouveau paramètre d’administration vous permettra d’activer les enregistrements de Teams si le lieu de résidence des données Microsoft Stream n’est pas encore dans le pays. Si ce paramètre est activé, les enregistrements des réunions Teams seront enregistrés dans le datacenter le plus proche de la région », explique Microsoft.

En ce qui concerne le chat et la collaboration, Microsoft apporte des améliorations importantes pour la présence en temps réel, la société garantissant désormais que cette fonction « augmente la précision de votre statut afin que les autres sachent quand vous joindre ».

Un petit quelque chose pour tout le monde

En tant que gros utilisateur de Microsoft Teams, je ne peux m’empêcher de me plaindre que les informations de présence ont été pour le moins boguées, surtout ces derniers mois où Microsoft a eu du mal à maintenir le service en ligne en raison d’une utilisation accrue.

Microsoft apporte également l’intégration de Visio à Microsoft Teams. « Les onglets Visio dans Teams permettent aux membres de l’équipe d’accéder rapidement au contenu dans un espace dédié au sein d’un canal ou dans un chat. L’ajout d’un onglet dans Teams est disponible pour tous les utilisateurs de Teams, la modification n’est toutefois possible que pour ceux qui ont un abonnement Visio Plan 1 ou Plan 2. Nous lançons également un ensemble amélioré d’opérations multipages dans Visio for web, permettant de visualiser toutes les pages en une seule fois, de réorganiser les pages par glisser-déposer, d’insérer des pages à n’importe quel endroit du fichier, de dupliquer des pages existantes en un seul clic et de naviguer dans des pages non séquentielles à l’aide des flèches du clavier », indique le site.

La nouvelle mise à jour comprend également de nouvelles fonctionnalités pour le secteur de l’éducation et les gouvernements. Il s’agit là de la plupart des fonctionnalités destinées aux utilisateurs, mais Microsoft a également ajouté plusieurs fonctionnalités pour les développeurs. De plus amples informations sont disponibles dans l’article de blog de la société.