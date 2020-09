Le Galaxy Z Fold 2 sera commercialisé à partir du 18 septembre au prix de 2 020 euros

Samsung a annoncé de nouveaux détails pour son prochain smartphone Android pliable, le Galaxy Z Fold 2. Les principales nouvelles concernent le prix et la date de sortie. Le Galaxy Z Fold 2 est vendu au prix de 2 020 euros en France, avec des précommandes à partir d’aujourd’hui et une livraison le 18 septembre.

Comme vous pouvez vous en douter, toute la stratégie de Samsung avec le Galaxy Z Fold 2 consiste à convaincre les potentiels acheteurs qu’elle a surmonté les problèmes de conception du premier Galaxy Fold grâce à un écran en verre, une charnière plus solide et une meilleure protection contre les débris.

Une meilleure résistance

L’amélioration la plus notable se situe à l’extérieur : l’écran que vous voyez lorsque le Galaxy Z Fold 2 est fermé est maintenant beaucoup plus grand que sur le Galaxy Fold original. Celui-ci mesure 6,2 pouces de diagonale, occupant presque tout l’avant de l’appareil. Bien que cela ressemble à un très grand écran, il est très étroit ; les dimensions des pixels sont de 2 260 x 816 pixels. En outre, l’écran intérieur a été modernisé sur plusieurs fronts. Le plus important est qu’il utilise désormais le verre ultra fin de Samsung (UTG), tout comme le Galaxy Z Flip. Il semble être beaucoup plus résistant que l’écran en plastique du Galaxy Fold original.

Samsung préinstalle également un protecteur d’écran en plastique sur l’UTG. Comme pour tous ses smartphones pliables, Samsung affiche quelques avertissements et instructions d’entretien pour le Galaxy Z Fold 2 afin d’éviter que les utilisateurs ne l’endommagent.

En plus d’une meilleure résistance, les améliorations apportées au grand écran du Galaxy Z Fold 2 sont doubles. Premièrement, l’écran de 7,6 pouces n’a plus d’énorme encoche pour les caméras. Cette découpe a été remplacée par un petit trou dans l’écran pour la caméra frontale. Deuxièmement, il dispose d’un taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu’à 120 Hz.

Après les écrans, l’élément le plus important du Galaxy Z Fold 2 est la charnière. Samsung n’a cessé d’utiliser la charnière depuis que les premiers modèles de test du Galaxy Fold se sont révélés fragiles. La charnière de cet appareil est dotée de quatre cames pour augmenter la rigidité tout au long du processus de déploiement afin que le Galaxy Z Fold 2 puisse supporter la moitié de l’écran en position verticale pour certaines fonctions logicielles comme le visionnage de vidéos. Il existe également de nouvelles brosses élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le mécanisme de la charnière et d’endommager l’écran par l’arrière.

Du lourd sous le capot

Mais outre les écrans, le Z Fold 2 se distingue par ses entrailles. Sous le capot on retrouve le puissant processeur Snapdragon 865+, 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Il prend en charge la charge sans fil, la charge sans fil inversée, la charge rapide et dispose d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. Il prend en charge les variantes 5G sub-6 et mmWave. On retrouve un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté.

Pour la photo, le Galaxy Z Fold 2 est doté d’un triple capteur à l’arrière avec un module grand angle (12 mégapixels à ouverture f/1,8), d’un capteur ultra-grand-angle (12 mégapixels à ouverture f/2,2) et d’un téléobjectif (12 mégapixels à ouverture f/2,4). En façade, on retrouve un capteur de 10 mégapixels à ouverture f/2,2. Le Galaxy Z Fold 2 peut filmer en 4K à 60 images/seconde avec ses capteurs avant et arrière.

Évidemment, un tel écran est idéal pour le multitâche. Il peut afficher jusqu’à trois applications simultanément, ou plusieurs fichiers d’une même application, pour une productivité améliorée. Et lorsque vous prenez une capture d’écran d’une interface à plusieurs écrans, la capture d’écran de chaque application est stockée séparément. Il permet également de glisser-déposer du texte ou un visuel d’un fichier à l’autre. Grâce à l’App Continuity, le passage d’un écran à l’autre s’effectue de manière parfaitement fluide et intuitive.

Le Galaxy Z Fold 2 se décline en Mystic Bronze (avec une finition mate) et Mystic Black (brillant). En outre, pour personnaliser votre Galaxy Z Fold 2 il est possible de choisir la couleur de la charnière parmi 4 coloris : Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red et Metallic Blue.

Allez-vous craquer ?