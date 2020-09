Sonos explore les possibilités de conception de ses premiers écouteurs sans fil

Des rumeurs ont persisté sur le fait que Sonos travaille sur des écouteurs, et il y a maintenant des indices sur ce que cela pourrait impliquer. Comme le souligne Protocol, la société a reçu un brevet couvrant deux potentiels modèles de casques. Bien qu’aucun des deux n’ait une apparence particulièrement radicale, l’expertise de Sonos en matière d’audio multipièces pourrait leur donner un avantage sur les casques conventionnels.

En particulier, les écouteurs pourraient avoir un « swap » qui déplace le contenu de l’un à l’autre des appareils assez simplement. Par exemple, vous pourriez terminer l’écoute d’un podcast dans vos écouteurs lorsque quelqu’un va se coucher, ou reprendre un album sur vos haut-parleurs lorsque vous arrivez chez vous.

La manière dont le système sait vers quelle enceinte transférer la musique n’est pas claire, bien que plus tôt dans le brevet, Sonos décrit la « détection d’une condition de déclenchement associée » pour lancer la musique sur une enceinte spécifique, l’un de ces critères étant potentiellement la « présence d’un utilisateur » dans cette zone audio.

Sonos explore également des commandes à l’aide de boutons et des commandes tactiles qui permettraient un contrôle avancé des services de diffusion de musique en continu. Une prise line-in pour l’audio filaire pourrait également servir de port de charge, bien que le brevet parle aussi d’une possible charge USB.

Il pourrait s’agir d’un casque complet avec annulation active du bruit et des appels vocaux, et pourrait utiliser à la fois le Bluetooth et le Wi-Fi pour l’écoute.

Un réel besoin

Mais ne vous attendez pas à ce que cela représente exactement ce que vous verriez de Sonos. Les brevets peuvent donner des indices sur ce qu’une entreprise va faire ensuite, mais rien ne garantit que vous verrez des écouteurs comme ceux qui sont présentés ici. Un porte-parole a déclaré à Protocol que la société dépose des « dizaines » de brevets chaque année, et que Sonos n’avait pas d’informations à partager « pour le moment » pour sa feuille de route de produits.

Sonos a donc intérêt à sortir ses écouteurs le plus tôt possible. Sonos a supprimé 12 % de ses emplois lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé les États-Unis et a nui aux ventes. Les casques sans fil permettraient à Sonos de diversifier sa gamme.