Le deuxième écran rotatif du LG Wing semble très alléchant, et sera révélé le 14 septembre

Bien qu’elle semble avoir du mal à vendre ses smartphones, LG n’hésite pas à prendre des risques pour en fabriquer de très intéressants. Du « smartphone banane » LG G Flex au LG G5 modulaire en passant par la récente génération de smartphones à double écran, la société a certes lancé d’impressionnants smartphones ces dernières années.

Il semble que LG va recommencer avec le « LG Wing », plutôt étrange, et les récentes fuites donnent l’image d’un smartphone excentrique qui pourrait en fait être intéressant et, surtout, abordable. Il est assez facile de se moquer de l’idée d’un deuxième écran carré pivotant sous l’écran principal, sur toute la longueur. C’est probablement parce que c’est un peu inconcevable d’utiliser un deuxième écran qui n’a que la moitié de la taille de votre smartphone. Heureusement, il existe des vidéos qui donnent des idées de l’utilité d’un tel produit.

Pour mettre fin aux fuites et aux rumeurs, LG a confirmé la date de lancement de son tout premier smartphone à double écran, le LG Wing. La société a proposé un accessoire à double écran avec ses smartphones au cours de l’année dernière. Mais, le LG Wing comprendra un mécanisme de pivotement pour révéler le second écran, que nous pourrons voir en action le 14 septembre.

Le géant coréen a publié une vidéo de présentation, qui non seulement révèle la date de lancement, mais nous donne aussi un aperçu du mécanisme de pivotement. Nous avons déjà découvert des fuites pour le LG Wing, qui montre des cartes et de la musique ou des jeux fonctionnant simultanément sur chaque écran. La fuite met en évidence un écran plus petit qui est parallèle à l’appareil dans une position horizontale.

Dans un article officiel du blog, LG déclare que le futur smartphone fera partie d’une nouvelle initiative appelée « Explorer Project ». Ce projet introduira une nouvelle catégorie de produits pour le géant coréen, qui répondra aux « besoins d’utilisation variés des clients actuels des smartphones » et leur offrira de passionnantes innovations.

Explorer Project

Le Explorer Project sera associé à la gamme be Universal de l’entreprise, qui comprend des appareils récemment lancés comme le LG Velvet. « Explorer Project se concentrera uniquement sur les nouvelles possibilités d’utilisation découvertes grâce à des designs innovants », explique le blog. Vous pouvez voir à quoi ressemblera le LG Wing dans la vie réelle sur l’image ci-dessous. Il comprend un écran secondaire, qui peut être tourné à 90 degrés horizontalement pour offrir aux utilisateurs une expérience de double écran en forme de T. Vous pouvez continuer à jouer à des jeux ou à regarder des vidéos sur un écran tout en gardant un œil sur la direction de l’écran secondaire.

La société s’est également associée à Rave, Ficto, Tubi et Naver pour développer des fonctionnalités uniques pour le LG Wing. Tandis que Naver développe une version personnalisée de son navigateur pour le LG Wing, Rave et Tubi permettront aux utilisateurs de diffuser du contenu en continu lors de leurs déplacements. Le concept de double écran pivotant a l’air super cool et il sera intéressant de voir les fonctionnalités supplémentaires que LG apporte.