Malgré sa silhouette, le Lenovo Legion Slim 7i est un monstre pour le gaming

Les ordinateurs portables dédiés au gaming ne sont généralement pas connus pour leur style épuré. Mais, Lenovo vise à changer cela avec le nouveau Legion Slim 7i. Avec ses 1,76 kg et son châssis en aluminium anodisé de 18 mm d’épaisseur, Lenovo affirme qu’il s’agit du modèle de 15,6 pouces le plus léger du marché, qui peut être configuré avec la puce graphique GeForce RTX 2060 Max-Q de NVIDIA. Cette machine sortira à temps pour les fêtes de fin d’année à partir de 1 329 dollars.

En effet, on pourrait confondre la Legion Slim 7i avec une machine ultraportable grand public au premier coup d’œil, et cela est entièrement dû à sa conception. Le Legion Slim 7i peut être configuré avec un processeur Intel Core i9-10980HK, 32 Go de RAM et 2 To de stockage NVMe M.2.

Bien sûr, le choix de ces caractéristiques de pointe coûtera bien plus que le prix de départ de 1 329 dollars, mais Lenovo n’a pas partagé les prix pour la configuration la plus complète. En choisissant cet ordinateur avec sa configuration de base, vous obtenez le Core i5-10300H d’Intel, la GTX 1650 Ti de NVIDIA et 8 Go de RAM DDR4 cadencés à 2 933 MHz (les options haut de gamme font passer la vitesse à 3 200 MHz).

Lenovo ayant mis l’accent sur un design fin, le Slim 7i ne pourra pas s’offrir mieux que la RTX 2060 Max-Q de NVIDIA en raison de contraintes de conception. Cependant, quelle que soit la configuration que vous achetez, ses ports Thunderbolt 3 vous permettront de vous connecter à un boîtier eGPU pour des fréquences d’images plus élevées.

Le Legion Slim 7i a une conception analogue à celle du Legion 7i de cette année, avec un clavier TrueStrike de taille normale avec un déplacement de 1,3 mm par touche. Et sur le dessus, la partie du couvercle qui abrite la caméra (et son obturateur manuel) dépasse un peu du bord de l’écran.

Une excellente circulation de l’air

Il est intéressant de noter que ce qui pourrait sembler à première vue être une grande grille de haut-parleur au-dessus du clavier du Slim 7i sert en fait d’entrée d’air. Ce portable utilise le système de refroidissement ColdFront 2.0 de Lenovo, le même que celui du Legion Y740Si, mais la société affirme qu’il peut aspirer 31 % d’air en plus dans cette nouvelle machine. C’est impressionnant, tout comme l’affirmation de Lenovo selon laquelle les ventilateurs ne seront jamais bruyants.

Le modèle de base du Legion Slim 7i est équipé d’un écran d’une résolution full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais il peut être mis à niveau à 144 Hz si vous souhaitez un jeu plus fluide, ou une option 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sur le plan de connectique, toutes les configurations disposent du duo de ports Thunderbolt 3 mentionnés ci-dessus, d’un lecteur de carte SD de taille normale, d’une prise casque et de deux ports USB 3.2 Gen 2.

À noter que ce modèle ne vous permet pas de personnaliser vous-même la mémoire vive et le stockage après l’achat, alors gardez cela à l’esprit si vous prévoyez d’en acheter un.