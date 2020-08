Les applications de Epic Games ne sont plus disponibles sur l’App Store d’Apple

Apple a fait pression pour mettre fin au compte de développeur de Epic Games sur son App Store, en retirant ses applications de la vitrine numérique. En effet, dans l’après-midi du vendredi 28 août 2020, Apple a supprimé le compte de développeur de Epic Games et tous les jeux associés de son App Store mobile. Cela va un peu plus loin que l’action précédente d’Apple qui avait retiré le jeu Fortnite de son App Store.

Le conflit juridique entre Apple et Epic Games s’est encore aggravé après le retrait de Fortnite, le célèbre jeu de Battle Royale, de l’App Store. Apple a déclaré qu’elle supprimera le compte de Epic, ce qui affectera tous les autres jeux iOS du développeur et l’empêchera également de proposer des mises à jour aux joueurs qui ont déjà téléchargé les applications.

« Nous sommes déçus d’avoir dû mettre fin au compte d’Epic Games sur l’App Store », a déclaré Apple dans un communiqué cet après-midi. « Nous avons travaillé avec l’équipe de Epic Games pendant de nombreuses années sur leurs lancements et sorties. Le tribunal a recommandé à Epic de se conformer aux directives de l’App Store pendant que leur affaire avance, directives qu’ils ont suivies pendant la dernière décennie jusqu’à ce qu’ils créent cette situation ».

« Epic a refusé », selon la déclaration d’Apple. « Au lieu de cela, ils soumettent sans cesse des mises à jour de Fortnite conçues pour violer les directives de l’App Store. Ce n’est pas juste pour tous les autres développeurs de l’App Store et elle met les clients au milieu de leur combat ».

Il semblerait que la décision a été prise après que Epic ait refusé de suivre la recommandation du tribunal de se conformer aux règles de l’App Store, et a plutôt soumis à plusieurs reprises des mises à jour de Fortnite qui violent les directives.

