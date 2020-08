Vous pouvez désormais utiliser une GoPro Hero 8 comme webcam sur Windows

La société GoPro, spécialisée dans les caméras d’action, a lancé son propre service de vidéo en direct, permettant à ses clients abonnés de diffuser en direct des flux de haute qualité à partir de leurs caméras d’action à toute personne intéressée. Le nouveau service a été annoncé en même temps qu’une importante mise à jour du firmware qui apporte la fonctionnalité de webcam à certains modèles de caméras GoPro sur iOS, ainsi qu’une nouvelle fonction de stabilisation vidéo.

Dès le moment où nous avons été confinés par les dirigeants du monde entier à la suite de la pandémie de coronavirus, les fabricants de caméras ont commencé à déployer des logiciels permettant aux utilisateurs d’utiliser leurs appareils haut de gamme comme webcams. Vous pouvez déjà utiliser votre appareil photo Nikon ou Canon comme webcam. Même Olympus a lancé un logiciel pour faire la même chose quelques jours après que Sony ait annoncé un logiciel analogue pour ses caméras.

Maintenant, GoPro a annoncé qu’un utilisateur de PC Windows peut désormais utiliser sa caméra d’action GoPro Hero 8 comme une webcam sur leur appareil. La société avait déjà lancé cette fonctionnalité pour les utilisateurs de Mac en juillet dernier.

Alors que la version Mac était en bêta pendant tous ces mois, elle entre maintenant dans une version stable. En attendant, la version Windows est maintenant en version bêta. Néanmoins, le logiciel est déjà compatible avec la plupart des services d’appel vidéo populaires. Dès à présent, vous pouvez utiliser votre GoPro Hero 8 comme webcam pour les appels sur Zoom, Cisco Webex, Slack, Google Meet, Microsoft Teams et Discord.

Cette liste couvre la plupart des logiciels que les gens utilisent pour les appels vidéo, autres que Skype.

N’attendez plus

Pour pouvoir utiliser votre GoPro Hero 8 comme webcam, vous devez d’abord mettre à jour votre caméra à la version 2.0. Vous devrez également télécharger l’application GoPro Webcam Beta. Une fois cela fait, vous pouvez connecter votre caméra à votre PC et commencer à l’utiliser comme webcam. N’oubliez pas que pour télécharger l’application GoPro Webcam Beta, vous devez vous connecter à une page Facebook. C’est du moins ce que dit le guide de GoPro. Cependant, vous pouvez toujours vous diriger vers les liens d’installation directe et ne pas rejoindre la page Facebook.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, la mise à jour du firmware de la GoPro HERO8 Black apporte également la stabilisation vidéo HyperSmooth 2.0 High et Boost. Cette mise à jour arrive en même temps que le lancement de la propre plateforme de streaming en direct de GoPro, permettant aux abonnés de GoPro Plus qui possèdent un modèle de caméra HERO8 Black, MAX, ou HERO7 Black de partager leurs images en qualité originale avec les spectateurs.