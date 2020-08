NVIDIA a commencé à teaser ses GPU RTX 3000 de nouvelle génération

Au début de l’année, NVIDIA a dévoilé sa nouvelle architecture GPU, Ampere. Lors de cet événement, la société a annoncé des processeurs de centres de données alimentés par Ampere, sans aucune information réelle sur les cartes graphiques grand public. Cependant, NVIDIA va finalement dévoiler sa nouvelle gamme de GPU de la série RTX le 1er septembre. Et aujourd’hui, elle tease un peu ces prochains GPU.

NVIDIA a mis en ligne sur YouTube une vidéo présentant la conception des nouveaux GPU, et se concentrant principalement sur les aspects thermiques de la conception des GPU. Évidemment, la société n’a pas dévoilé les nouveaux GPU de la série RTX 3000, mais la vidéo parle beaucoup de la philosophie de conception, des défis thermiques, et plus encore.

Une nouvelle information tirée de la vidéo est que les nouveaux GPU RTX 3000 seront équipés d’un connecteur d’alimentation à 12 broches. Par rapport à la précédente configuration de deux connecteurs d’alimentation à 8 broches, cela rendra la conception plus fine. NVIDIA mentionne également que les nouvelles cartes seront compatibles avec les connecteurs à 8 broches existants grâce à un adaptateur.

Comme je l’ai mentionné, nous ne savons pas encore grand chose sur ces prochains GPU. Cependant, des fuites sont apparues, et il semble que la série RTX 3000 sera plutôt énorme.

Rendez-vous le 1er septembre

À la fin de la vidéo de NVIDIA, la société fait un bref flash de ce qui semble être une RTX 3090. Elle correspond à de récentes fuites de cartes qui prétendent que la RTX 3090 sera expédiée avec un nouveau carénage de refroidissement. NVIDIA se concentre fortement sur le refroidissement tout au long de la vidéo, en notant qu’elle a redessiné sa solution de refroidissement pour améliorer le flux d’air et surmonter certaines des contraintes des solutions de refroidissement qui existent sur les GPU aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, le 1er septembre n’est pas trop loin, donc nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour connaître tous les détails sur les prochaines cartes graphiques de NVIDIA et tout ce qu’elles offrent.