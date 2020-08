Microsoft lance la build 20201 de Windows 10, aucune nouveauté

Microsoft vient de publier une nouvelle version preview de Windows 10 pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider sur le canal Dev. La build 20201 de Windows 10 n’offre pas de nouvelles fonctionnalités, car cette fois, l’accent est mis exclusivement sur la correction des bugs. En d’autres termes, vous n’aurez rien de nouveau, car la version 20201 vise à améliorer les performances en corrigeant les bugs qui ont été découverts dans le système d’exploitation.

Il y a cinq améliorations dans cette nouvelle version, et la première d’entre elles concerne le Microsoft Store. Comme nous le savons depuis un certain temps, Microsoft a essayé de faire du Microsoft Store la destination unique pour tout, y compris pour les jeux. Mais plus récemment, certains des jeux proposés sur le Microsoft Store n’ont pas pu être lancés, et Microsoft affirme que c’est à cause d’un bug qui ne touche que les titres Easy Anti-Cheat. Et bien que le problème soit maintenant résolu, l’entreprise explique que les développeurs de jeux eux-mêmes pourraient avoir besoin de mettre à jour l’ensemble.

« Nous avons résolu un problème qui empêchait le lancement de certains jeux du Microsoft Store protégés par Easy Anti-Cheat. Certains jeux pourraient encore avoir besoin d’une mise à jour pour résoudre complètement le problème », explique Microsoft.

En outre, Microsoft affirme avoir ajouté d’autres améliorations de l’IDE dans cette mise à jour. « Nous avons corrigé un problème où l’indicateur de mode IME dans la barre des tâches indiquait que l’IME était activé alors qu’il était en fait à l’état désactivé », explique la société.

De plus, la version 20201 de Windows 10 inclut des améliorations pour les moniteurs HDR, car certains d’entre eux apparaissaient en noir dans les précédentes versions lorsque les utilisateurs activaient le HDR. La version d’aujourd’hui comprend également une correction visant les applications UWP, car Microsoft affirme que les boutons de contrôle des fenêtres ne pouvaient pas suivre la fenêtre lorsque les utilisateurs les redimensionnaient.

Des problèmes gênants résolus

Enfin, cette version corrige un problème qui faisait que SetInputScore s’arrêtait de fonctionner chaque fois qu’il était appelé après le démarrage d’une application l’utilisant. Il y a plusieurs problèmes connus dans cette mise à jour, et certains d’entre eux concernent la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés.

En outre, la société affirme être consciente d’un problème qui fait que les documents de Office s’ouvrent en blanc chaque fois que le lancement est déclenché par l’explorateur de fichiers. En d’autres termes, si vous double-cliquez sur un document Microsoft Office à partir de l’explorateur de fichiers, il y a de fortes chances qu’il s’ouvre en blanc. Donc ce que vous devez faire, c’est le lancer avec une autre application ou directement à partir de Office lui-même.

L’installation de la nouvelle version peut également s’avérer être un processus assez complexe, car dans certains cas, le processus de mise à jour peut sembler suspendu. C’est un point sur lequel l’entreprise se penche déjà, car l’expérience de mise à jour doit évidemment être la plus rapide possible. Inutile de dire qu’il est clair que cette version corrige des bugs, et bien qu’elle n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs du canal Dev devraient l’obtenir, surtout s’ils ont déjà rencontré l’un des bugs mentionnés ici.