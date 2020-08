Malgré l’absence d’accessoires, l’iPhone 12 pourrait être plus cher que l’iPhone 11

Samsung prévoit de commencer le mois de septembre en fanfare en annonçant le Galaxy Z Fold 2, mais septembre est aussi traditionnellement le mois d’Apple. Cependant, en raison des circonstances, l’iPhone 12 pourrait ne pas faire son apparition avant octobre et, lorsqu’il fera son apparition, il pourrait apporter de mauvaises nouvelles aux personnes dont le budget est limité. Bien sûr, Apple ferait tout son possible pour compenser les coûts, mais il reste à voir si cela suffira.

Nous sommes probablement à quelques semaines du moment où Apple est censé annoncer une nouvelle génération d’iPhone 12, et plus nous nous approchons de ce jour, plus l’information émerge par des canaux non officiels. Cette fois-ci, nous recevons des informations sur les prix de l’iPhone 12, qui, comme vous le savez peut-être déjà, est considéré comme un sujet brûlant. Et tout cela parce qu’Apple ajoute le support de la connectivité 5G à toute la gamme d’iPhone 12, ce qui pourrait évidemment générer une augmentation de prix plus ou moins importante.

Et selon les personnes qui connaissent le sujet, Apple tenterait une astuce sans précédent pour maintenir sa marge bénéficiaire sans pour autant augmenter le coût final de l’iPhone 12. L’appareil pourrait être livré sans chargeur, donc en gros, ce que vous obtiendrez en achetant l’iPhone 12, c’est juste l’appareil lui-même et rien de plus.

C’est une des mauvaises nouvelles. L’autre est que Apple pourrait ne pas réussir à maintenir le prix au niveau actuel et qu’une légère augmentation est toujours attendue.

Selon TrendForce, le prix de départ de l’iPhone 12 (le modèle équipé d’un écran de 5,4 pouces), devrait commencer entre 699 et 749 dollars, tandis que l’iPhone 12 Max, un appareil équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces, pourrait commencer entre 799 et 849 dollars.

Augmentation des prix

L’iPhone 12 Pro sera disponible à partir de 1 409 ou 1 099 dollars, tandis que l’iPhone 11 Pro Max sera le modèle le plus cher avec un prix de base de 1 149 à 1 199 dollars. L’iPhone 12 sera le plus grand saut d’Apple en termes d’innovation. Il devrait adopter l’écran « ProMotion » à 120 Hz de l’iPad Pro ainsi que le capteur LIDAR de ce dernier. Sa caractéristique principale sera toutefois la 5G, le premier pour tous les appareils d’Apple. Bien sûr, la 5G s’avère être une fonction coûteuse à ajouter, même sur les puces les moins chères, et la série d’iPhone 12 ne va pas échapper à la règle.

Personne ne sait exactement quand l’iPhone 12 est censé être lancé, mais les rumeurs indiquent que l’annonce aura lieu en octobre, et non en septembre comme c’est généralement le cas pour les nouvelles générations d’iPhone. Cela est dû à des difficultés d’approvisionnement, Apple devant donc commencer à vendre l’appareil plus tard que prévu. Les iPhone d’Apple ont toujours eu des prix exorbitants, mais ceux-ci pourraient bien être plus élevés cette année. Bien sûr, ils se vendront toujours bien, mais les retards et la potentielle hésitation des consommateurs sur ces prix pourraient se traduire par des bénéfices différés non seulement pour Apple, mais aussi pour ses partenaires.