Le Sony Xperia 5 II sera dévoilé le 17 septembre

Comme la plupart des conventions technologiques sont annulées en raison de la pandémie liée au COVID-19, Sony annoncera son prochain smartphone haut de gamme Xperia lors de son propre événement. Il s’agira bien entendu d’un événement virtuel qui aura lieu le 17 septembre à 9 heures du matin.

Sony devrait présenter le Xperia 5 II, le successeur de son smartphone haut de gamme Xperia 5, dévoilé en septembre dernier. Il s’agit d’une variante compacte du Xperia 1, qui offre un écran 21:9 et le Snapdragon 855 dans un format plus petit.

L’entreprise a réussi à garder le Xperia 5 II sous le coude. Les fuites ont été rares, et Evan Blass (plus connu sous le nom de @evleaks), un informateur fiable, nous a donné un premier aperçu de cet appareil sur son Patreon. Le Xperia 5 II a un design familier et, comme l’année dernière, il ressemble à une version compacte du Xperia 1 II qui a été dévoilé plus tôt cette année.

Vous trouverez un écran OLED au format 21:9 et à une résolution full HD+ à l’avant, peut-être plus petit que le grand écran de 6,1 pouces de l’année dernière. L’arrière accueille un ensemble de trois caméras avec la marque ZEISS T*, excluant le capteur ToF de la configuration de la caméra du Xperia 1 II. Cela signifie que vous aurez très probablement un capteur primaire de 12 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 12 mégapixels à bord de ce smartphone. Une caméra autonome de 8 mégapixels sera logée dans le bord supérieur à l’avant du smartphone.

Si vous regardez les rendus de Blass, vous trouverez un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté et un bouton d’obturation dédié à la caméra, ainsi que les touches d’alimentation et de volume sur le bord droit. Les spécifications du Xperia 5 II n’ont pas fait l’objet de fuites jusqu’à aujourd’hui.

Reste à connaître le prix

Mais, il est probable que le smartphone se vantera du processeur Snapdragon 865 sous le capot. Il sera couplé avec 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage intégré, et une batterie légèrement plus grande que celle du Xperia 1 II.

Nous apprendrons les détails officiels du Xperia 5 II, y compris son prix et sa disponibilité, lors de l’événement virtuel du mois prochain.