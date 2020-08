Juste après que Sony a dévoilé le design de sa prochaine PlayStation 5, celle-ci est devenue un mème instantané sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Cependant, selon le responsable de la division Xbox, les designs de ce type de consoles de jeux haut de gamme ne sont pas uniquement destinés à l’esthétique. De nombreux facteurs entrent en jeu lorsqu’il s’agit de concevoir une console de jeu.

Phil Spencer, vice-président exécutif des jeux chez Microsoft, a récemment fait une apparition dans le premier talk-show du genre, Animal Talking, animé par Gary Whitta, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo.

À un moment de l’interview, Gary a demandé à Spencer quelle avait été sa première impression en voyant le design de la PlayStation 5. Spencer a alors expliqué que le choix d’un design pour une console de jeu et cela aussi pour des consoles aussi puissantes que leur Xbox Series X ou la PlayStation 5 de Sony peut devenir une tâche fastidieuse. De nombreux facteurs tels que le refroidissement, la consommation d’énergie et les performances entrent en jeu et les concepteurs doivent y réfléchir.

« Eh bien, c’est difficile, car je connais la physique à laquelle nous sommes confrontés avec la puissance de ces consoles, et le refroidissement de ces consoles — la puissance, la consommation d’énergie, le refroidissement — ce sont les vrais défis de cette génération », a déclaré Spencer.

En parlant de la conception de la Xbox de Microsoft, Phil a expliqué : « Nous avons choisi notre conception parce que nous voulions un grand ventilateur qui pourrait tourner un peu plus lentement pour ne pas faire de bruit. Nous voulions avoir une console très silencieuse ».

De réels défis

En ce qui concerne la conception de la PlayStation 5, Spencer a ajouté : « Sachant que la PlayStation 5 fonctionne à des fréquences plus élevées […] cela crée des défis de conception uniques dans la façon de garder ces choses au frais. Ils ont adopté une approche différente de celle que nous avons adoptée [avec la Xbox Series X]. Je n’ai jamais vu une PlayStation 5 en fonctionnement, mais je suis sûr qu’elle a des objectifs de conception analogues en ce qui concerne la signification de la vitesse, le son et la puissance qu’elle produit, parce que ce sont des choses sur lesquelles nous nous sommes concentrés et qui ont conduit à la conception que nous avons ».

Vous pouvez consulter l’intégralité de l’épisode de 2 heures et demie de « Animal Talking » juste en dessous.