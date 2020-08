Les applications Android sur Windows 10 sont désormais accessibles au grand public

L’une des plus grandes annonces du mois dans le monde de la technologie, avec le lancement du x Galaxy Note 20 et du Surface Duo en précommande, est le lancement d’applications Android sur Windows 10. En effet, lorsque Samsung a lancé le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra au début de ce mois, le géant sud-coréen a essayé d’attirer un public plus orienté vers le travail, en positionnant les fonctionnalités de productivité de sa phablette et son lien avec les applications de Microsoft.

Bien sûr, ces fonctionnalités pouvaient difficilement rester exclusives aux téléphones pendant longtemps, surtout en ce qui concerne Microsoft. La société a maintenant annoncé la disponibilité plus large de sa nouvelle expérience pour l’application « Votre téléphone ». Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs utilisant le système d’exploitation de Microsoft peuvent techniquement exécuter leurs applications Android favorites directement sur leur bureau depuis l’application « Votre téléphone » qui est fournie avec Windows 10.

Et bien que tout cela soit possible avec certains smartphones Android fonctionnant sous Android 9.0 ou une version ultérieure, les applications Android sur le bureau de Windows 10 n’étaient jusqu’à présent disponibles que pour les membres du programme Windows Insider.

À partir de cette semaine, Microsoft met la même fonctionnalité à la disposition des non-Insiders, ce qui signifie que le grand public peut désormais l’essayer également.

« Nous sommes heureux d’annoncer que la fonction Votre téléphone apps, qui a été mise en avant lors de l’événement Samsung Unpacked du 5 août, est maintenant progressivement déployée auprès du grand public. Pour rappel, la fonction Votre téléphone apps vous permet d’accéder instantanément aux applications mobiles de votre smartphone Android directement depuis votre PC Windows 10“, indique Microsoft dans une annonce.

Windows 10 October 2018 Update ou plus récente requise

« Vous pouvez facilement épingler vos applications mobiles préférées dans votre barre des tâches ou dans le menu Démarrer de votre PC pour un accès rapide et facile. Lorsque vous lancez une application, elle s’ouvre dans une fenêtre séparée en dehors de l’application Votre téléphone, ce qui vous permet d’être multitâche. Ainsi, que vous ayez besoin de répondre rapidement à une conversation, de répondre à vos messages sur les réseaux sociaux ou de commander de la nourriture, vous pouvez le faire rapidement en utilisant le grand écran, le clavier, la souris, le stylo et l’écran tactile de votre PC en même temps que vos autres applications PC ».

Cette nouvelle fonctionnalité est progressivement mise en place pour les utilisateurs du monde entier, et vous devez disposer au minimum de Windows 10 October 2018 Update, ainsi que de l’application Votre téléphone version 1.20071.88 et de Lien vers Windows 2.9 (sur votre appareil Samsung). Le smartphone et le PC doivent tous deux être sur le même réseau sans fil pour que cette fonctionnalité soit disponible.