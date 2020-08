Twitter fournit plus d’informations contextuelles pour les demandes de DM

Twitter, qui est en train de peaufiner ses différentes fonctionnalités, a mis en place une nouvelle fonction pour filtrer les inconnus (ceux que vous ne suivez pas) qui vous envoient u DM (message direct).

Je suis un fervent utilisateur de Twitter et je reçois souvent des demandes de DM de marques. La plupart du temps, si ce n’est pas quelqu’un que je suis déjà ou avec qui je parle, j’ignore ladite demande (désolé) car il n’y a pas assez d’informations sur l’identité de la personne ou sur ce qu’elle veut. Twitter est en train de changer cela.

À partir de maintenant, lorsque vous recevez une demande de DM — c’est-à-dire une demande de discuter avec quelqu’un que vous ne suivez pas déjà — Twitter va commencer à offrir plus d’informations contextuelles sur la personne. Cela inclut qui elle est, et comment vous êtes connecté à elle, que ce soit par l’intermédiaire de personnes que vous suivez tous les deux ou de vos propres followers.

Par la suite, lorsque vous cliquez sur le message, vous verrez le profil complet de l’utilisateur, qui comprend sa biographie et son nombre de followers. Cela devrait permettre de vérifier plus facilement qui vous envoie des messages et ce qu’ils veulent (en dehors du message).

Il s’agit d’une petite mise à jour qui devrait aider les utilisateurs à faire des choix plus éclairés sur les personnes dont ils décident d’accepter les messages.

New message request … who’s this?

Now when you receive a DM request, we’re giving you more context upfront about who sent it, like how you’re connected to the person on Twitter. And once you tap into the request, you’ll see their profile info along with their message. pic.twitter.com/QNtwuP99AT

—Twitter Support (@TwitterSupport) August 20, 2020