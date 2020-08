Epic déclare que Apple a menacé de couper ses outils de développement Mac et iOS

La saga Epic contre Apple continue de se dérouler, et chaque jour arrive avec son lot de surprises. Aujourd’hui, la guerre entre Apple et Epic Games s’intensifie un peu. Dans un tweet publié il y a quelques heures, Epic a annoncé qu’Apple a menacé de « résilier tous [leurs] comptes développeurs et de couper Epic des outils de développement iOS et Mac ». Ce résultat aurait des effets drastiques sur toute personne dépendant du moteur Unreal Engine.

Le drame actuel a commencé lorsque Epic a décidé de contourner les politiques de l’Apple Store, et d’accepter les paiements sans utiliser les systèmes approuvés par Apple (ou Google). Vous pouviez acheter des V-bucks chez Apple ou Google, ou les obtenir directement auprès d’Epic avec une remise. Les développeurs n’ont pas le droit de faire cela (à quelques exceptions près), donc comme on pouvait s’y attendre, Apple (et Google) a retiré Fortnite de son App Store.

Epic est peut-être un nom connu grâce à Fortnite, mais ce n’est pas seulement sur quoi elle travaille. L’entreprise possède plusieurs jeux très en vue, une boutique de jeux pour PC et elle est le créateur de Unreal Engine. Pour ceux qui l’ignorent, Unreal Engine est l’un des moteurs de développement de jeux les plus populaires, et des centaines de développeurs tiers l’utilisent.

Mais il n’y a pas que les jeux qui fonctionnent avec Unreal Engine, la célèbre série TV de Disney+, The Mandalorian, a utilisé Unreal Engine pour créer ses environnements 3D. Lors du tournage, des écrans LED géants permettent aux acteurs de voir l’environnement dans lequel ils sont censés se trouver, leur donnant ainsi un contexte pour ce qui se passe en arrière-plan.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 —Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

Il ne semble pas que la menace d’Apple inclue les jeux qui ont été développés en utilisant Unreal Engine, mais semble prétendre que toutes les applications de Epic Games seront interdites.

Vers de réelles problématiques ?

Selon Epic, avec l’arrivée d’Apple, la société ne pourra plus notarier les applications Mac. macOS exige que les applications soient notariées maintenant, même si l’application provient de sources extérieures au magasin d’Apple. Cela signifie que Unreal Engine se retrouverait sans mises à jour sur iOS et Mac, ce qui obligerait les développeurs à l’abandonner ou à passer à Windows.

Tout cela pourrait être discutable. Selon la déclaration de Epic Games cette semaine, « non content de simplement retirer Fortnite de l’App Store, Apple attaque l’ensemble des activités de Epic dans des domaines sans rapport avec celui-ci ». Epic Games maintient qu’ils « réussiront probablement » sur le mérite de leurs revendications contre Apple, mais sans une injonction sur la problématique, Epic sera « irrémédiablement lésé bien avant que le jugement final n’arrive ».