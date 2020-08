Apple pourrait lancer une alléchante Apple Watch SE en 2021

Une Apple Watch moins chère pourrait être en cours de développement derrière les portes closes du géant à la pomme croquée. Selon Komiya, qui a divulgué des informations sur Twitter, Apple pourrait préparer une Apple Watch SE qui comporterait des pièces moins onéreuses et un design légèrement vieillot, mais avec la même expérience logicielle et la même intégration Apple que les modèles Apple Watch de la génération actuelle que les clients apprécient.

Selon la fuite, l’appareil remplacera essentiellement la Apple Watch Series 3 de la gamme actuelle d’Apple. Malgré le fait que l’Apple Watch est actuellement à la Series 5, Apple vend toujours la Series 3 pour ceux qui veulent une Apple Watch à un prix relativement abordable.

Sur l’iPhone, la marque « SE » signifie essentiellement que vous obtenez le dernier et le meilleur processeur d’Apple dans le châssis d’un appareil plus ancien — et cela semble être vrai pour l’Apple Watch. Selon la fuite, l’appareil aura un design analogue à l’Apple Watch Series 3, mais avec un nouveau processeur S6 — qui est un processeur qui ne sera pas commercialisé avant la sortie de l’Apple Watch Series 6. Elle offrira également 16 Go de stockage, du Bluetooth 5.0, et une option pour les modèles cellulaires.

Bien entendu, l’Apple Watch SE ne disposera probablement pas de certaines des fonctionnalités haut de gamme proposées par les modèles plus récents d’Apple Watch. Par exemple, alors qu’elle offrira certainement un suivi de la condition physique, l’Apple Watch abordable ne disposera probablement pas du suivi ECG que l’on trouve dans la Series 4 et les suivantes. Et, elle ne disposera probablement pas de la fonction « Always-on display » que l’on trouve dans la Apple Watch Series 5.

Ces fonctionnalités seront probablement réservées à ceux qui peuvent payer un peu plus cher pour les appareils haut de gamme.

Apple Watch SE

– Old design

– Replacement of Series 3

– S6 & W4 chip

– All 16GB

– Only Aluminium model

– Digital Crown with haptic feedback?

– Bluetooth 5.0

– international SOS calling (only cellular model)

– Coming next March

– Same prices as Series 3 pic.twitter.com/AV3IApxvnH — Komiya (@komiya_kj) August 16, 2020

À partir de 229 euros ?

Il pourrait y avoir une autre limitation. Selon Komiya, l’Apple Watch SE ne sera disponible qu’en 42 mm, et vous ne pourrez donc pas vous procurer un modèle plus petit, sauf si vous optez pour la Series 5 de 40 mm.

Selon la fuite, la nouvelle Apple Watch SE sera disponible en mars 2021 et sera proposée au même prix (à partir de 229 euros) que la Apple Watch Series 3. Cela représentera un assez bon rapport qualité-prix.