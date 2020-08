Le Surface Duo va recevoir des mises à jour Android pendant 3 ans

Après avoir dévoilé son smartphone à double écran, le Surface Duo, en début de semaine, Microsoft a annoncé que le Surface Duo bénéficiera pendant trois ans du système d’exploitation Android et des mises à jour de sécurité. Dans une déclaration à Android Authority confirmant ses plans, la société a déclaré qu’elle offrira un support du nouvel appareil “avec des mises à jour d’OS et de sécurité pendant trois ans“.

C’est à peu près une convention que les fabricants de smartphones promettent deux ans de mises à jour du système d’exploitation Android et trois ans de mises à jour de sécurité, bien que Google exige cela pour les smartphones Android One. Malgré cela, tous les fabricants de smartphones ne sont même pas capables de tenir ces promesses, mais on peut espérer que les choses s’améliorent.

Le Surface Duo est le premier smartphone Android à part entière de Microsoft, qui a été conçu à l’origine comme un appareil fonctionnant sous Windows sous le nom de code “Andromeda”, avant que Microsoft n’abandonne son système d’exploitation interne en faveur d’Android. Bien entendu, la société avait déjà utilisé Android auparavant avec le lancement des appareils Nokia Asha au début de la décennie, mais ceux-ci n’ont pas réussi à s’imposer, en grande partie parce qu’ils fonctionnaient avec un fork d’Android sans le support du Google Play Store.

Quant au plan de mise à jour de trois ans de Microsoft pour le Surface Duo, il est certainement le bienvenu. Il fait suite au récent engagement de Samsung de déployer trois ans de mises à jour Android pour ses propres smartphones Android phares, y compris certains des appareils les plus récents de la gamme Galaxy S et de la gamme Galaxy Note. Bien sûr, cela ne signifie pas exactement que Microsoft fournira des mises à jour constantes des fonctionnalités, ni même que ces mises à jour seront diffusées en temps utile.

Bien que les mises à jour Android restent un problème général, les annonces de ces deux sociétés devraient susciter des engagements analogues de la part d’autres constructeurs Android.

Qu’est-ce que le Surface Duo ?

Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, le Surface Duo dispose de deux écrans AMOLED mesurant 5,6 pouces chacun. Les panneaux ont un ratio 4:3 et une résolution de 1 800 x 1 350 pixels. Il est livré avec le processeur Snapdragon 855 et dispose de 6 Go de RAM et d’une capacité de stockage intégrée allant jusqu’à 256 Go.

Il est également livré avec une batterie de 3 577 mAh avec une capacité de charge rapide de 18 W. L’appareil fonctionne sous Android 10 avec le Microsoft Launcher préinstallé. Il sera mis en vente à partir du 10 septembre au prix de 1 399 dollars aux États-Unis.