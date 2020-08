La vitre de l’Apple Car pourrait détecter les fissures et informer les conducteurs

Bien qu’il n’y ait pas de nouvelles concernant le lancement prochain de la « Apple Car », l’entreprise continue de travailler sur la technologie de son tant attendu véhicule. Nous avons vu la société déposer de nombreux brevets pour des phares de haute technologie et un système autonome pour les voitures.

Aujourd’hui, selon un récent brevet, Apple travaille sur un système permettant de détecter et d’avertir les conducteurs en cas de fissures dans les vitres de la voiture. L’un des problèmes incontournables de la conduite automobile est le bris de pare-brise. Des éclats et des fissures peuvent se développer sur un pare-brise à cause des pierres et autres débris qui s’envolent à grande vitesse dans le verre, les dommages pouvant aller de petites entailles à des fissures plus grandes et potentiellement dangereuses.

Si de petits dommages peuvent sembler raisonnables, une soudaine secousse de la vitre pourrait facilement aggraver la fissure. De plus, les fissures pourraient permettre à l’air et à l’humidité de passer à travers le verre, ce qui, dans les systèmes à couches comme un film à élément chauffant pour une vitre arrière, pourrait affecter l’électronique. Apple veut prévenir un tel dommage.

Récemment délivré par l’Office américain des brevets et des marques, le brevet intitulé « Systèmes de détection des fissures dans les vitres » suggère que le géant basé à Cupertino travaille sur un moyen de détecter les entailles et les fissures dans les vitres des voitures et d’en avertir les conducteurs. Il est analogue au « Tyre-Monitoring System » que Bridgestone et Microsoft ont récemment développé.

Comment cela va-t-il fonctionner ?

Selon le brevet, les nouvelles vitres seront dotées d’une couche bloquant la lumière infrarouge, associée à une couche conductrice sur le dessus, ainsi que d’un circuit de contrôle. Le circuit de contrôle appliquera aux fenêtres des courants thermiques ohmiques qui les réchaufferont. La couche conductrice supérieure remplira alors deux fonctions : mesurer la résistance et aider au chauffage ohmique.

Ces vitres spéciales seront également dotées de bornes segmentées sur leurs bords. Ces segments constitués de bandes métalliques allongées seront utilisés pour appliquer le courant de chauffage. Ces bandes auront également la capacité d’effectuer des mesures électriques, de lire les émissions des autres bornes qui passent par la couche conductrice.

Désormais, lorsqu’une fissure ou une entaille se forme sur l’une des fenêtres, elle brisera certaines parties des couches de verre, ce qui entraînera un passage inégal des courants de chauffage à travers la couche conductrice. Ainsi, en cas de distribution inégale du courant, il y aura une résistance qui pourra être facilement mesurée par les bandes métalliques le long des bords.

De cette façon, le système pourra détecter toute fissure ou rupture dans les vitres des voitures, et même éventuellement des maisons. Après avoir détecté les fissures, le système peut même facilement informer les conducteurs grâce au système d’info-divertissement embarqué.