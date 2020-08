Les applications Android sur Windows 10 sont désormais disponibles pour tous

L’une des mises à jour les plus intéressantes que Microsoft a récemment publiées est la prise en charge des applications Android sur un environnement de bureau Windows 10, par le biais de l’application « Votre téléphone » qui est préchargée avec le système d’exploitation.

Le géant du logiciel basé à Redmond proposait à l’origine cette fonctionnalité exclusivement pour les membres du programme Insider, mais elle est maintenant disponible pour les appareils de production également.

L’annonce a été faite sur Twitter par Analy Otero Diaz, responsable principal des programmes chez Microsoft travaillant sur les expériences inter-appareils, qui a confirmé qu’il n’est plus nécessaire d’être un Insider pour essayer les applications Android sur Windows 10.

Voici ce qu’elle a révélé en début de semaine dernière :

The newest #YourPhone feature: Apps, has started rolling out further. So some of you may see your Phone screen entry switch over to Apps (even if you’re not a Windows Insider). Available on select Android devices https://t.co/2p00jSOkwn #FeatureFriday pic.twitter.com/bWArDMvBWw

—Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) August 14, 2020