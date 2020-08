Epic utilise la propre publicité d’Apple de 1984 contre elle dans le cadre du procès de Fortnite

La journée a été bien remplie pour Apple et Epic Game. Hier matin, Epic a lancé une nouvelle fonctionnalité de paiement direct dans les versions iOS et Android de Fortnite. Cela, comme vous l’avez peut-être déjà deviné à la lecture de l’expression « paiement direct », a permis à Epic de contourner l’App Store et le Google Play Store, en conservant la réduction de 30 % que les deux boutiques auraient prise sur tous les achats effectués dans l’application.

Il n’a pas fallu longtemps à Apple pour réagir à cette décision, puisqu’elle a retiré Fortnite de l’App Store dans l’après-midi. Presque immédiatement après cela, Epic a intenté un procès à Apple en Californie, alléguant qu’Apple a le monopole de la distribution des applications iOS par l’App Store et demandant au tribunal de l’identifier comme tel.

Dans ce procès civil antitrust, que vous pouvez lire sur le site Web d’Unreal Engine [PDF], Epic fait plus que quelques allusions au célèbre roman dystopien de George Orwell 1984. Elle rappelle même les années 1980, quand Apple a publié des publicités suggérant que IBM allait dominer l’industrie informatique et a établi ses propres parallèles avec le roman d’Orwell.

Il s’avère que Epic ne se contente pas de mentionner 1984, puisqu’elle a publié une nouvelle vidéo de Fortnite qui est elle-même une parodie d’une de ces publicités qu’Apple a diffusées dans les années 1980.

Pointer du doigt Apple

Le court-métrage, intitulé « Nineteen Eighty-Fortnite », se moque directement de la publicité iconique d’Apple « 1984 », en reprenant de célèbres images de la publicité et en lui donnant une tournure caricaturale de Fortnite.

Dans la vidéo, nous voyons un certain nombre de personnages Fortnite en niveaux de gris qui se déplacent dans une pièce où un personnage avec une pomme à la place de la tête parle à un public sans âme, et finalement une femme lance une pioche Fortnite à l’écran. Une fois que la pioche a brisé l’écran, un message défile vers le haut : « Epic Games a défié le monopole de l’App Store. En représailles, Apple bloque Fortnite sur un milliard d’appareils. Rejoignez le combat pour empêcher que 2020 ne devienne “1984” ». Et puis, le hashtag #FreeFortnite apparaît.

Si vous voulez voir la publicité originale de « 1984 » :

Donc, en gros, Epic accuse Apple d’être coupable des mêmes pratiques dont Apple a fait honte à IBM dans les années 1980. Il semble que Epic était en effet prête à ce qu’Apple retire Fortnite de l’App Store lorsqu’elle a déployé les paiements directs, et maintenant elle lance un assaut total contre Apple et ses politiques d’App Store.

Après la diffusion de la vidéo, Epic a lancé une page Web #FreeFortnite expliquant sa position.