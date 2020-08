Gmail ajoute des onglets Chat, Rooms et Meet auprès des utilisateurs G Suite

Au début du mois dernier, Google a fait part de sa vision sur la manière dont Gmail peut devenir un « hub tout-en-un » pour les utilisateurs professionnels de son populaire client de messagerie. Il intègre plusieurs applications dans Gmail, donnant aux utilisateurs l’accès aux outils de visioconférence et d’édition de documents de l’entreprise sous la rubrique « Rooms » sous un même toit.

Cette refonte en profondeur est en cours de déploiement pour les utilisateurs G Suite sur Android et sur le web. Mais si vous êtes un utilisateur d’iOS, vous devrez attendre la refonte. L’idée derrière cette intégration est de rassembler dans une seule application toutes les fonctionnalités de base dont on peut avoir besoin pour le télétravail.

Vous n’avez pas besoin de quitter Gmail pour passer un appel vidéo Meet, envoyer un message à vos collègues, ou partager des fichiers ou voir les tâches qui vous ont été assignées. Toutes ces fonctionnalités sont désormais disponibles dans Gmail.

Comment cela affecte-t-il l’interface utilisateur de Gmail et votre flux de travail ? Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, Google a encombré l’application Gmail d’une barre de navigation en bas de page. Elle vous donne accès à vos e-mails (Mail), chats privés (Chat), fichiers et tâches sous les rubriques Rooms et Meet.

L’onglet « Meet » est déjà accessible à tous, que vous soyez ou non un utilisateur G Suite.

S’adapter au télétravail

Et il n’y a pas que l’application Gmail qui a été remaniée, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Même le site web de Gmail aura une barre latérale remaniée avec toutes les fonctionnalités susmentionnées. Il s’agit d’un changement important qui aura des répercussions sur votre flux de travail à l’avenir. Vous vous retrouverez très probablement bloqué dans Gmail, à envoyer des messages à vos collègues de bureau, à effectuer des tâches et à modifier des documents, tout en assistant à la troisième conférence téléphonique de la journée.

Oui, si vous ne l’avez pas déjà remarqué, Google vous permet également de modifier des documents partagés dans le client de messagerie. Vous n’avez pas besoin de passer à Docs ou Sheets pour faire la même chose. L’entreprise a récemment mis en place une série de changements majeurs en matière de sécurité afin de protéger les utilisateurs contre les attaques de phishing ou les « zoom bombers » dans les appels vidéo lorsqu’ils travaillent à domicile.