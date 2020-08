Apple pourrait lancer des produits en septembre, et l’iPhone 12 en octobre

Apple lance généralement la plupart de ses dispositifs pour l’année à l’automne — et elle dévoile généralement ensemble de nouveaux iPhone, Apple Watch et d’autres appareils. Cependant, cette année, les choses pourraient être un peu différentes, du moins selon Jon Prosser.

Selon Prosser, Apple pourrait échelonner ses lancements de matériel cet automne, et certains de ces appareils pourraient même être dévoilés par un simple communiqué de presse, sans grande annonce. Et les appareils qui ne seront pas lancés par communiqué de presse pourraient être mis sur le marché plus tard que d’habitude — probablement en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie.

Prosser suggère que les lancements de matériel d’Apple pour l’automne commenceront la semaine du 7 septembre, lorsque nous aurons la Apple Watch Series 6 et le nouvel iPad d’entrée de gamme. Ces appareils seront, semble-t-il, diffusés par le biais d’un communiqué de presse publié sur le site Web d’Apple.

L’événement principal à l’automne sera bien sûr le lancement de la gamme d’iPhone 12, dont le tweet de Prosser semble suggérer qu’il se fera par le biais d’un événement virtuel, analogue à la WWDC d’Apple a organisée en juin. Cet événement dédié à l’iPhone 12 aura lieu la semaine du 12 octobre, les précommandes devant commencer cette même semaine et les ventes le 19 octobre.

Il se peut toutefois que les modèles phares de l’iPhone 12 Pro ne soient pas inclus dans cette liste, mais qu’ils soient précommandés et expédiés en novembre. Selon Prosser, il n’y a pas encore de date précise. Quoi qu’il en soit, si Prosser a raison, Apple organisera probablement son événement le mardi 13 octobre, car la société organise habituellement son événement automnal un mardi.

New, adjusted Apple dates! Apple Watch & iPad

—Via press release

—Week 37 w/c Sep 7 iPhone 12 event

—Week 42 w/c Oct 12 iPhone 12 devices

—Preorders week 42 w/c Oct 12

—Shipping week 43 w/c Oct 19 iPhone 12 Pro devices

—Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) —Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

Des plans menés à évoluer ?

Ce calendrier est certainement une première pour Apple et il affectera sans doute une partie de ses bénéfices au cours des deux prochains trimestres. Le glissement de septembre à octobre pourrait déjà affecter non seulement Apple, mais aussi ses partenaires comme Qualcomm, Foxconn, etc.. Mais, on peut espérer que tous pourront récupérer leurs pertes d’ici le dernier trimestre de l’année.

Bien sûr, il est important de noter que Jon Prosser n’a pas un parcours parfait en matière de fuites Apple. Il est tout à fait possible qu’Apple change aussi ses plans. Par exemple, si Apple doit organiser un événement virtuel, il semble qu’il serait plus logique de parler de la nouvelle Apple Watch en même temps, comme la société le fait chaque année. Et, il y a des appareils qu’Apple devrait sortir et qui ne sont pas mentionnés dans le tweet — comme les écouteurs AirPods Studio.

Il sera intéressant de voir exactement comment Apple lancera sa nouvelle gamme de produits. Outre l’iPhone, l’Apple Watch, l’iPad et l’AirPods Studio, Apple pourrait également lancer un nouveau HomePod Mini.