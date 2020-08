Microsoft annonce une expérience de post-mise à jour de Windows 10

Microsoft vient d’annoncer une nouvelle expérience post-mise à jour de Windows 10, car la société souhaite que les utilisateurs soient mieux informés de ce qui est modifié dans une mise à jour de fonctionnalité.

Plus précisément, le géant du logiciel affirme que ceux qui installent une mise à jour de fonctionnalités se verront proposer une nouvelle expérience de première utilisation, basée sur l’application Astuces et dont le but est de leur offrir un réel regard sur les nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles après la mise à jour.

La nouvelle expérience post-mise à jour est incluse dans la build 20190 de Windows 10, qui est actuellement livré aux membres du programme Windows Insiders dans le canal « Dev ».

Microsoft n’a pas encore fourni de date de sortie quant à la date de mise en service sur les appareils grand public, mais il est possible qu’elle fasse partie de Windows 10 version 20H2 lorsqu’elle sera livrée plus tard à l’automne.

« Nous savons qu’il n’est pas toujours évident de savoir ce qui a changé avec une mise à jour majeure, ni même comment vous pouvez apprendre et essayer de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela signifie que les mises à jour peuvent sembler prendre beaucoup de temps sans réel avantage pour vous, et nous voulons changer cela », indique Microsoft.

« Nous introduisons une nouvelle expérience de première exécution depuis l’application Astuces qui met en évidence les changements les plus intéressants sur votre PC après l’installation d’une mise à jour majeure des fonctionnalités de Windows 10. Après l’installation de cette build, les Insiders verront que l’application Astuces est lancée et mettra en avant certaines des nouvelles fonctionnalités les plus récentes des derniers builds Insider Preview du canal Dev ».

Pas encore de date de sortie

À ce stade, la nouvelle expérience n’est disponible que pour certaines régions, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, et les utilisateurs peuvent l’activer manuellement à partir de l’application Paramètres.

Il s’agit certainement d’une mise à jour bienvenue, surtout dans le cas de versions majeures comme la mise à jour de May 2020 Update. Cependant, à partir de 2021, il est possible que Microsoft passe à une mise à jour de fonctionnalités par an, et que de telles mises à jour soient disponibles à l’automne.