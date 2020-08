Les paramètres de réponse de Twitter sont désormais accessibles à tous

Twitter met sa fonction de limitation des réponses à la disposition de tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui. La directrice de la gestion des produits de l’entreprise, Suzanne Xie, écrit dans un article de blog publié mardi que cette fonctionnalité fait partie des efforts de la plateforme pour donner aux gens davantage de contrôle sur leurs conversations sur la plateforme.

« Parfois, les gens sont plus à l’aise pour parler de ce qui se passe quand ils peuvent choisir qui peut répondre », a déclaré Suzanne Xie dans son article, ajoutant que Twitter a vu des gens utiliser les paramètres pour avoir des conversations qui n’étaient pas possibles auparavant. « À partir d’aujourd’hui, tout le monde pourra utiliser ces paramètres pour que les réponses non désirées n’entravent pas les conversations significatives ».

Voici comment fonctionne cette fonctionnalité. Avant d’envoyer un tweet, les utilisateurs auront trois options pour choisir qui peut répondre : tout le monde, qui est le paramètre standard par défaut, seulement les personnes que les utilisateurs suivent, ou seulement les personnes que l’utilisateur mentionne dans le tweet. Si vous choisissez un autre paramètre que le paramètre par défaut, l’icône de réponse sera grisée pour toute personne non autorisée à répondre. Et même s’ils ne peuvent pas répondre, les autres utilisateurs de Twitter peuvent toujours retweeter, commenter, partager ou aimer le tweet en question.

Xie écrit que les recherches de Twitter montrent que les personnes qui avaient accès aux réponses limitées se sentaient plus à l’aise pour tweeter et plus protégées contre le spam et les abus, et n’ont pas entraîné une augmentation des messages directs non désirés.

Et, c’est une autre façon de bloquer le bruit, a constaté Twitter ; 60 % des personnes qui ont utilisé les paramètres n’ont pas utilisé les options de mise en sourdine ou de blocage de la plateforme pendant la période de test.

Un déploiement nécessaire

Twitter expérimente la fonction de réponses limitées depuis mai, et le déploiement semble désormais mondial.

Ainsi, à partir de maintenant, vous aurez quelques options supplémentaires pour savoir qui peut et ne peut pas répondre à vos tweets. À l’avenir, Twitter dit qu’il étoffera davantage ces options de réponse, permettant aux utilisateurs d’inviter d’autres personnes à participer à la conversation après qu’elle ait commencé.