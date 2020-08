Xiaomi lance le Mi 10 Ultra avec le Snapdragon 865, un zoom 120x, et une charge rapide 120 W

Lors de l’événement organisé pour son 10e anniversaire, Xiaomi a dévoilé le très attendu Mi 10 Ultra, son nouveau smartphone phare dévoilé en Chine. C’est le dernier né de la série de la gamme Mi 10 qui a été présentée au début de l’année. Le Mi 10 Ultra apporte des améliorations significatives à une expérience déjà premium. Il est doté du chipset Snapdragon 865, d’un zoom numérique 120x et d’un chargement ultra rapide de 120 W.

Le Mi 10 Ultra reprend la conception du vaisseau amiral existant qu’est le Mi 10 Pro. Vous avez maintenant un panneau arrière en céramique et un énorme caméra photo à la verticale, l’avant ayant à peu près le même aspect. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse tactile de 240 Hz. Il s’agit d’une amélioration par rapport au panneau de 90 Hz du Mi 10 Pro.

Le panneau d’affichage offre également une résolution full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels, une certification HDR10+, Delta E <1, JNCD < 0,63, et une découpe en haut à gauche si vous ne l’avez pas déjà remarqué. Une caméra de 20 mégapixels a été placée dans le trou. Vous trouverez également un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

For our 10th Anniversary, we’ve prepared some products tailored for this important moment! Meet the latest member of our #Mi10Series… #Mi10Ultra! #From10ToInfinity pic.twitter.com/qYBdAyJSLe —Xiaomi (@Xiaomi) August 11, 2020

Caméras

Sous le capot, le Mi 10 Ultra est alimenté par le processeur Snapdragon 865 au lieu de la variante 865+ overclockée que l’on trouve à bord de la gamme Galaxy Note 20 récemment lancée. Vous aurez également jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. Il y a également un système de refroidissement VC à bord. L’appareil fonctionne avec la surcouche MIUI 12 basée sur Android 10.

Voici l’un des points forts du Mi 10 Ultra : les caméras. Vous avez ici un gros système à quatre caméras à l’arrière. Il y a un capteur principal de 48 mégapixels avec un support OIS et EIS, un capteur photo ultra-large de 20 mégapixels avec un angle de vue de 128 degrés (également utilisé pour les photos macro), un capteur photo téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 2x pour les portraits, et un périscope avec support OIS et un zoom numérique 120x.

Si vous aimez les benchmarks et les chiffres, alors le Mi 10 Ultra arrache la première place au Huawei P40 Pro en obtenant 130 points dans le test de DxoMark.

Batterie et charge

Le Mi 10 Ultra se distingue également par sa vitesse de charge ultra rapide. Battant iQOO au poteau, qui dévoilera la semaine prochaine sa série iQOO 5 avec la technologie FlashCharge 120 W, Xiaomi offre les mêmes vitesses de chargement avec ce smartphone. Oui, le Mi 10 Ultra prend en charge les vitesses de charge rapide de 120 W. Il peut faire passer l’énorme batterie de 4 500 mAh à bord de ce smartphone de 0 % à 100 % en 23 minutes environ.

Le Mi 10 Ultra prend également en charge les vitesses de charge sans fil de 50 W et peut complètement recharger l’appareil en près de 40 minutes, affirme Xiaomi. Xiaomi a également dévoilé un chargeur de voiture qui peut charger le Mi 10 Ultra à 100W. Cet accessoire peut remplir 100 % de la batterie en 30 minutes environ.

Prix et disponibilité

Le Mi 10 Ultra sera disponible en quatre configurations et son prix a été fixé à partir de 5 299 yuans (~ 650 euros) en Chine. Nous avons joint le détail des prix de toutes les variantes ici :

8 Go + 128 Go: 5 299 yuans (~ 650 euros)

8 Go + 256 Go: 5 599 yuans (~ 690 euros)

12 Go + 256 Go: 5 999 yuans (~ 735 euros)

16 Go + 512 Go: 6 999 yuans (~ 860 euros)

Ce smartphone sera disponible en trois coloris, à savoir le noir, l’argent et l’édition transparente, très appréciée des fans. Il sera mis en vente à partir du 16 août en Chine. On ne sait pas encore si Xiaomi prévoit d’introduire son téléphone sur les marchés mondiaux ou non.