NVIDIA tease un événement le 31 août, pour un possible lancement du GPU GeForce RTX 3080

NVIDIA tease un événement le 31 août, pour un possible lancement du GPU GeForce RTX 3080

Il semble que NVIDIA se prépare à faire une grande annonce. Hier, la société a publié un teaser très vague sur son compte Twitter, dans lequel elle semble anticiper une annonce dans trois semaines. Évidemment, sans plus d’informations, il est difficile d’en être sûr, mais cela pourrait être l’annonce sur les GeForce Series 3000 que les amateurs de matériel PC attendent depuis un certain temps déjà. En effet, la rumeur veut que NVIDIA lance des cartes de la série RTX 3000 et probablement une GeForce RTX 3080 succédant à la RTX 2080.

Mais si vous cherchez de solides détails, vous ne les trouverez pas ici. Le teaser que NVIDIA a publié n’est rien d’autre qu’un très bref clip vidéo qui semble dépeindre le Big Bang (ou quelque chose comme ça). Aucune date n’est indiquée dans la vidéo, et le tweet qui l’accompagne montre simplement une ellipse suivie du hashtag « #UltimateCountdown ».

Le teaser de NVIDIA n’est donc d’aucune aide lorsqu’il s’agit de comprendre ce dont il s’agit dans cette annonce. Il convient de souligner que le compte Twitter de NVIDIA a été mis à jour à différents endroits pour faire référence à ce teaser. Par exemple, sa description sur Twitter dit « Regardez en arrière avant de regarder en avant », suivi du même hashtag « UltimateCountdown » que nous avons vu dans le tweet.

Mais c’est dans la nouvelle bannière Twitter de NVIDIA que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Elle affiche à nouveau le même hashtag, mais cette fois, on y voit aussi le texte « 21 days, 21 ans ». Cela semble indiquer que l’annonce de NVIDIA aura lieu dans 21 jours, le 31 août pour être exact. Il s’agit probablement aussi d’une référence à la GeForce 256, la première carte graphique de marque GeForce. Cette carte a été lancée le 31 août 1999, il y a presque 21 ans.

Il est intéressant de noter que, selon Wccftech, si vous multipliez le 256 par 21, vous obtenez 5 376, ce qui est le même nombre que le noyau de la RTX 3080. Même si la carte graphique RTX 3080 n’a pas été mentionnée dans le message Twitter de NVIDIA, il est fort probable que la société fait référence au lancement de sa carte graphique de nouvelle génération basée sur la même architecture graphique Ampere qui a fait ses débuts au début de l’année.

Un lancement très attendu

Ampere succède essentiellement à l’architecture Turing qui a fait ses débuts sur la carte graphique RTX 2080. L’architecture Ampere de nouvelle génération a fait ses débuts sur la carte graphique DGX A100 pour les datacenters au début de l’année, et NVIDIA a affirmé que cette édition peut atteindre une puissance de calcul de 5 pétaflops. Maintenant, tout le monde espère pouvoir mettre la main sur cette nouvelle carte.

Ainsi, étant donné le thème du Big Bang et du slogan, il semble que l’annonce de NVIDIA soit une sorte de rappel des premiers jours de la marque GeForce. Si vous attendez que GeForce annonce ces cartes de la Series 3000, il semble que cela pourrait se produire bientôt. D’ici le 31 août, nous devrions avoir de nouvelles informations…