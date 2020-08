Google Maps est de retour sur l’Apple Watch, et obtient une importante fonction CarPlay

Google a annoncé sa dernière mise à jour de Google Maps sur iOS, apportant deux fonctionnalités importantes : la prise en charge de la dernière et meilleure fonctionnalité de CarPlay, ainsi que le retour d’une application Apple Watch pour la populaire plateforme de navigation.

Ces deux ajouts constituent un changement bienvenu pour les utilisateurs qui font partie intégrante de l’écosystème Apple, mais qui préfèrent utiliser l’application de navigation de Google plutôt que celle d’Apple.

Pour ceux qui l’ignorent, sachez que CarPlay d’Apple propose un mode dashboard relativement nouveau qui est arrivé dans iOS 13 l’année dernière. Grâce à ce mode, les entreprises peuvent proposer à leurs utilisateurs une interface utilisateur en écran partagé dans CarPlay, qui présente l’application en même temps que des utilitaires tels que les informations du calendrier et les commandes musicales.

Dans un article de blog publié ce lundi, Google a déclaré que son application Google Maps prend enfin en charge le mode dashboard de CarPlay, donnant aux utilisateurs l’accès à cette fonctionnalité et sans doute nécessaire d’écran partagé.

Grâce à cette prise en charge, les utilisateurs se voient présenter une carte indiquant leur itinéraire de navigation, ainsi qu’une carte d’indications, celles jointes par une autre carte comportant d’autres utilitaires comme des commandes musicales.

Le retour sur Apple Watch

La prise en charge de l’écran partagé CarPlay s’accompagne du retour d’une application Google Maps pour l’Apple Watch. Il est évident que cette application permet aux utilisateurs d’Apple Watch d’accéder à leurs informations de navigation directement à leur poignet, facilitant ainsi l’accès à leur destination pour les utilisateurs qui marchent ou prennent certains autres moyens de transport comme le train.

La nouvelle application donne accès à des destinations enregistrées et à divers raccourcis spécifiés par l’utilisateur, à des estimations de l’heure d’arrivée et à des indications écrites avec la distance. Les utilisateurs peuvent utiliser leur iPhone pour commencer la navigation, puis le mettre dans leur poche et obtenir le guidage à leur poignet.

Google Maps devrait fonctionner avec tous les véhicules CarPlay à partir d’aujourd’hui, tandis que la nouvelle application Google Maps pour l’Apple Watch sera disponible dans le monde entier « dans les prochaines semaines ».