Le démontage du OnePlus Nord n’a pas de surprises et c’est une bonne chose

Le OnePlus Nord est probablement l’un des smartphones 5G les plus abordables du marché et a fait parler de lui ces derniers temps, avant que d’autres sociétés comme Samsung et Honor lancent des modèles de milieu de gamme.

Le dernier-né de la gamme « flagship killer » a encore un certain attrait, surtout pour ceux qui n’aiment pas l’expérience One UI de Samsung et les mises à jour relativement lentes. Cela dit, OnePlus a fait quelques concessions en ce qui concerne la durabilité du téléphone, mais cela a peut-être ironiquement rendu le OnePlus Nord plus facile à réparer.

Le OnePlus Nord est composé d’un sandwich verre-plastique-verre au lieu du traditionnel verre-métal-verre que l’on trouve sur la plupart des smartphones. Cela l’a peut-être fait céder aux puissantes mains de JerryRigEverything, mais il y a peut-être un avantage à cela. Ce dos en verre est également facile à détacher pour les réparations, ne nécessitant pas l’application d’une chaleur plutôt dangereuse pour détacher la colle.

À l’intérieur, iFixit a trouvé un bon nombre de vis, toutes de la même longueur et du même type, qu’il a fallu enlever avec un seul tournevis Philips. Comme l’ont fait remarquer les experts du démontage, presque tout est modulaire et facile à remplacer. Même la batterie a des languettes faciles à retirer, bien que les mêmes avertissements de sécurité s’appliquent néanmoins.

Une découverte plutôt intéressante et rassurante est l’utilisation généreuse de joints en caoutchouc autour des connecteurs pour les rendre étanches, malgré l’absence d’indice de protection. Comme l’a expliqué Carl Pei de OnePlus, l’obtention de cette certification est exponentiellement plus coûteuse que le coût presque négligeable de ces joints. En d’autres termes, le OnePlus Nord se débrouillera très bien, même sans se vanter de l’indice de protection.

6 sur 10

Malgré ce processus de démontage peu passionnant, iFixit donne toujours à OnePlus Nord un 6 sur 10. Cela s’explique principalement par le fait que l’écran est toujours collé et que le remplacement de la batterie peut toujours être une corvée.

À part cela, le OnePlus Nord prouve une fois de plus qu’il n’est pas nécessaire d’être cher pour être un bon smartphone. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le smartphone, retrouvez mon test complet depuis ce lien.