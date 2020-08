Microsoft et Samsung coopèrent pour le Xbox Game Pass sur Android

Le jeu sur le cloud de Microsoft (xCloud) arrive au Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre, et les utilisateurs de smartphones pourront jouer à des dizaines de jeux Xbox One et Xbox Series X grâce à xCloud par le biais de leur forfait de données.

Samsung a dévoilé hier soir son nouveau smartphone Galaxy Note 20 et, avec lui, un partenariat unique avec le Xbox Game Pass. Microsoft s’associe à Samsung pour inclure une version spéciale de l’application Xbox Game Pass dans le Galaxy Store de Samsung. Cette version permettra aux joueurs de Xbox d’échanger des jetons et de faire des achats dans l’application, comme l’achat de skins ou d’articles DLC dans le Xbox Store.

L’application Xbox Game Pass disponible sur le Google Play Store ne prendra pas en charge ces types d’achats au sein de l’application. Il est clair que Microsoft et Samsung ont conclu un accord spécial, qui est probablement inférieur aux 30 % demandés par Google, pour les autoriser à utiliser exclusivement la version du Galaxy Store. Cet accord intervient au moment où des rumeurs laissent entendre que Google tente de convaincre Samsung de promouvoir son propre Play Store plutôt que l’alternative de Samsung.

En plus de cette application Xbox Game Pass, Samsung propose également un pack jeu pour le Galaxy Note 20 qui comprend 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate et la manette MOGA XP5-X Plus de PowerA. Celle-ci est conçue en tenant compte de la fonction de streaming sur le cloud (xCloud) du Xbox Game Pass Ultimate, et elle peut maintenir votre smartphone chargé pendant que vous jouez.

Un accord qui se poursuit

Le dernier partenariat entre Microsoft et Samsung pour le Xbox Game Pass s’appuie sur l’accord en pleine expansion que les deux sociétés ont révélé l’année dernière. Microsoft et Samsung se sont associés pour rapprocher Android et Windows avec le Galaxy Note 10 l’année dernière, et ils ont annoncé un partenariat xCloud plus tôt cette année.

Le Galaxy Note 20 est le premier appareil à tirer parti de cette intégration plus étroite du Xbox Game Pass, et il est raisonnable de penser que les ambitions de Microsoft d’introduire xCloud dans les Smart TV impliqueront probablement Samsung à un moment donné dans l’avenir.