Les expéditions mondiales de PC ont diminué au cours du premier trimestre 2020 en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, mais elles ont plus que rebondi au deuxième trimestre, les clients s’étant empressés d’acquérir de nouveaux ordinateurs pour travailler et apprendre à la maison. Mais, il semble que le marché de la tablette a connu un meilleur deuxième trimestre que celui des PC.

Le marché des tablettes est en nette régression depuis quelques années, dans un contexte de baisse de popularité. Mais, la pandémie liée au COVID-19 semble avoir donné un second souffle à la tablette, ce dispositif tant décrié. Selon le cabinet d’analyse Canalys, les expéditions de tablettes ont connu une forte hausse ces derniers mois, en raison de l’essor du télétravail et de l’apprentissage en ligne.

Au deuxième trimestre, le volume des appareils vendus a augmenté de 26 % par rapport à l’année précédente et les cinq fabricants les plus populaires ont tous enregistré une croissance significative de leurs livraisons. En comparaison, les expéditions de PC n’ont augmenté que de 9 % par rapport à l’année précédente.

Pour être clair, les PC sont toujours plus populaires que les tablettes. Selon Canalys, il y a eu près de deux fois plus d’envois de PC au deuxième trimestre 2020 que d’envois de tablettes. Mais les tablettes semblent croître plus rapidement que les PC traditionnels.

Apple est en tête du peloton avec 38 % de part de marché et a livré 14,25 millions d’iPad au cours du deuxième trimestre. Samsung, Huawei, Amazon et Lenovo complètent le top cinq, tous bénéficient d’une croissance des ventes de tablettes de plus de 35 %.

Des ventes liées à la pandémie

« Les tablettes ont connu une renaissance au deuxième trimestre 2020 parce que les appareils cochent tellement de cases pour le télétravail et l‘éducation », explique Ishan Dutt, analyste chez Canalys. « La pandémie de coronavirus a accru la concurrence pour l’accès à l’écran commun entre les membres des ménages contraints de rester confinés. Les tablettes aident à surmonter ce problème en permettant à chaque membre de la famille d’avoir son propre appareil. Et elles sont plus abordables que les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables ».

Le marché global des PC (tablettes comprises) a également connu une croissance de 14 % par rapport à l’année précédente, avec 110,5 millions d’unités expédiées. Lenovo est arrivé en tête du classement, avec 20,2 millions d’appareils expédiés (soit une augmentation de 12 %), suivi de près par Apple, HP et Dell.